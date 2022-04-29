للمرة الثانية.. اختيار «صلاح» لاعب العام من رابطة الكتاب الإنجليز

حصد النجم المصرى محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزى، جائزة لاعب العالم المقدمة من رابطة الكتاب الإنجليز، وذلك للمرة الثانية في مسيرته، بعد أن حصدها عام 2018 في موسمه الخرافي مع الريدز.

وحصل محمد صلاح على 48% من الأصوات متفوقًا على نجم مانشستر سيتي كيفين دي بروين، وكذلك نجم وست هام يونايتد ديكلان رايس، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث في الاستطلاع، ليحقق الجائزة للمرة الثانية في مسيرته.

ومن المقرر أن يتسلم محمد صلاح جائزته في حفل عشاء أفضل لاعب كرة قدم يوم 5 مايو المقبل، حسب ما هو مقرر من رابطة الكتاب الإنجليز.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الانجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدافا، بفارق 5 أهداف عن كريستيانو رونالدون وسون هيونج مين لاعبا مانشستر يونايتد وتوتنهام على الترتيب.

وينتظر صلاح مواجهات قوية فى شهر مايو المقبل، حيث يلعب ليفربول مباراة مهمة للغاية، حيث يحل ضيفا على نظيره فياريال الإسباني في إياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا يوم 3 مايو، بعدما حسم موقعة الذهاب لصالحه بهدفين دون مقابل.

كما يلعب محمد صلاح نهائى كأس الاتحاد الإنجليزى يوم 14 مايو المقبل أمام غريمه تشيلسى فى مباراة نارية، حيث يحتضن ملعب ويمبلى فى لندن يوم 14 مايو المقبل المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزى بين فريقى ليفربول وتشيلسى.

ومن المنتظر أن تكون المباراة على درجة كبيرة من الندية، حيث التقى الفريقان 3 مرات هذا الموسم، وانتهت جميع المواجهات بالتعادل.