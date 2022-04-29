الصحة: «أنور إسماعيل» مساعدا للوزير للمشروعات القومية

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا بندب الدكتور أنور إسماعيل أستاذ الهندسة الإنشائية بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، مساعدا لوزير الصحة للمشروعات القومية.





جدير بالذكر أن الدكتور أنور إسماعيل، من خريجى البرنامج الرئاسى للتنفيذيين من الأكاديمية الوطنية للتدريب، وكان يشغل نفس المنصب فترة عمله بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى

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