القوى العاملة: تعيين 469 شابا والتفتيش على 383 منشأة بأسوان

جدة - نرمين السيد - وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، كما بلغ المسجلون 970 راغب عمل منهم 13 "قادرون باختلاف"، وتوفير 9 فرص عمل، فضلا عن إسقاط 425 بطاقة قيد لم يتقدم أصحابها لتجديدها فى المواعيد المحددة.

وأضاف سعفان - وفقا لبيان الوزارة اليوم الجمعة - أن ذلك يأتى فى إطار الدور المنوط بمكاتب التشغيل بالمديرية مساهمة فى إيجاد فرص عمل للشباب، ومنحهم الثقة والأمل فى أن البطالة مشكلة لها حل، ويتم ذلك بالتنسيق مع أصحاب الأعمال بالمحافظة وما يطرحونه من فرص عمل مناسبة للشباب.

من جانبه، أوضح محمد عبدالوهاب مدير المديرية - فى تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضى - أنه تم صرف 222 ألفا و634 جنيها لـ1268 عاملا غير منتظم، رعاية اجتماعية، و62 ألفا و502 جنيه رعاية صحية لـ38 عاملا ليصل إجمالى ما تم صرفه 285 ألفا و136 جنيها لـ1306 عمال من المسجلين بالمديرية.

وأضاف أن المديرية قامت بمجال التفتيش العمالى بالتفتيش على 215 منشأة (دورى نهارى) وعمل 16 حملة نهارية تفتيش شامل نهارية وليلية على 168 منشأة أخرى، وبحث 12 شكوى عمالية، أما عن مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 26 منشأة، وإعادة التفتيش على 34 منشأة أخرى.

وتابع أنه فى مجال علاقات العمل، تلقت المديرية 13 شكوى عمالية، تم تسوية 2 شكوى منها وديا، وإحالة 6 شكاوى للقضاء وجهات أخرى، و تبقت 4 شكاوى منها تحت البحث والدراسة، كما استخرجت المديرية 195 شهادة قياس مستوى مهارة، وإصدار 202 رخصة مزاولة مهنة لـ 202 عامل.

ولفت إلى أن فى مجال التدريب المهنى، قامت المديرية بالانتهاء من دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الشلال لـ10 متدربات ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك.