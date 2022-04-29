محافظ أسيوط: توريد 1142 طنا من الأقماح بـ 30 شونة

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسيوط عصام سعد، أنه تم توريد 1142 طنا و73 كيلوجراما من الأقماح المحلية بشون وصوامع المحافظة منذ بدء موسم الحصاد وحتى الآن، بالشون والصوامع ومراكز التجميع بمختلف مراكز ومدن المحافظة البالغ عددها أكثر من 30 صومعة وشونة.





وأوضح المحافظ - فى بيان اليوم الجمعة، أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يبلغ نحو 403 آلاف طن من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغ مساحتها 230 ألف فدان بمتوسط إنتاجية 18 أردبا للفدان، مؤكداً تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول مع سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحفيز المزارعين والموردين.

وأشار إلى زيادة الإقبال من المزارعين على توريد محصول القمح لموسم 2022، واستمرار أعمال حصاد المحصول بقرى ومراكز المحافظة، لافتا إلى أنه أصدر تكليفاته لمسئولى الزراعة والتموين بالمتابعة المستمرة لأعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع وأماكن التجميع المخصصة لذلك وتسهيل كافة العقبات أمام المزارعين بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى وكافة الجهات التنفيذية.

ولف إلى فتح كافة الصوامع وأماكن التجميع والشون لاستقبال الأقماح حتى انتهاء من موسم التوريد فى 30 أغسطس 2022، معلنا حضوره لأعمال حصاد محصول القمح ومتابعته المستمرة والمرور الدائم لمتابعة عملية تسليم الأقماح وتفقده لبعض أماكن تجميع محصول القمح بالصوامع والمطاحن للاطمئنان على تذليل كافة العقبات فى سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة للدولة.