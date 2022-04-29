/694885/نقابة-المهن-التمثيلية-تصدر-بيان-بسبب-موقف-صادق-الصباح-حول-المحاسب-المختطف

أصدرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، بيان خاص بالمنتج صادق الصباح خاص بأزمة المحاسب المختطف من مسلسل بطلوع الروح.

دوت الخليج يكشف تفاصيل بيان نقابة المهن التمثيلية عن صادق الصباح

صادق الصباح نقابة المهن التمثيلية

وجاء بيان نقابة المهن التمثيلية ليحيي المنتج صادق الصباح منتج مسلسل بطلوع الروح للفنانة منة شلبي والفنان أحمد السعدني وذلك عقب التمكن من تحرير محاسب شركته المختطف أثناء تصوير مشاهد العمل قبل أسبوعين تقريبًا.

وجاء في بيان النقابة: “في البداية نود الإعراب عن خالص تقديرنا للدور الوطني الذي تؤدونه وجهدكم المبذول من أجل مواجهة التحديات للنهوض بالدراما التي تغوص في الواقع المصري والعربي والتي يسطع فيها إبداع فريق العمل الذي يجعلنا نعيش حالة اجتماعية وإنسانية عميقة”.

وأضاف بيان نقابة المهن التمثيلية: “فالفنون بكافة أشكالها تواجه العديد من الصعوبات التي تحتاج في التغلب عليها إلى تضحيات كبيرة، لا يضاهيها إلى فرحة النجاح التي تزيل الهموم وتمحو مشقة الطريق".

منتج مسلسل بطلوع الروح

واستكمل البيان: “الأخ العزيز الغالي صادق الصباح.. نعلم جيدا كم الصعوبات في طريقكم لتحقيق المعادلة الصعبة في تقديم الدراما الراقية، ومواجهة التحديات العديدة التي قدمتم رغما عنها باقة درامية رمضانية منوعة".

وفي سياق متصل، كان المنتج صادق الصباح كشف مؤخرًا تفاصيل الإفراج عن المحاسب المصري صادق روللي، الذي تم اختطافه بعد الانتهاء من تصوير مسلسل بطلوع الروح في لبنان.

وقال في مداخلة هاتفية له مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج يحدث في مصر عبر شاشة قناة mbc مصر 2: “أشكر الأجهزة الأمنية اللبنانية ومتابعة الأجهزة الأمنية المصرية على مجهوداتهم للإفراج عن صادق روللي.. بكيت أنا وصادق روللي فور مقابلته بعد عودته من الاختطاف”.

اقرأ أيضًا

فين الحركة؟.. أحمد حلمي يروج لفيلمه واحد تاني بالأغنية الدعائية

واستكمل قائلًا: “صادق كان مدرك أننا متواصلين معه، وأننا نبذل مجهودات كثيرة لإعادته.. الأجهزة الأمنية في لبنان طمأنتنا عن صحة صادق روللي في فترة اختطافه، صادق رولي مُصر على استكمال تصوير مسلسل بطلوع الروح معنا”.

واختتم المنتج صادق الصباح قائلًا: “سفير مصر في لبنان قابل صادق رولي وعرض عليه العودة على مصر لكن صادق رفض وقرر البقاء مع فريق العمل للانتهاء من تصوير المسلسل”.