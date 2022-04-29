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نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بإمبابة احتفالية خاصة بيوم اليتيم، وذلك إنطلاقاً من الدور المجتمعي للحزب، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» ينظم إحتفالية خاصة بيوم اليتيم بإمبابة

نظمت أمانة الحزب بقسم إمبابة إحتفالية يوم اليتيم تحت رعاية سيد درويش أمين قسم إمبابة ،وأشرف إمام عبد السلام أمين التنظيم، وبحضور سعيد إبراهيم رمضان و عيد ذكى برنابة وسيد بكار الأمناء المساعدين والقس أبادير والإمام وخطيب الأوقاف بالجيزة هاشم محمد وحسن احمد وبعض قيادات التربية والتعليم وبدعم وتنظيم منى على المليجى مسئولة التوظيف بأمانة إمبابة وعلا على عضو هيئة مكتب أمانة إمبابة وسيد عبد العليم أمين العمل الجماهيرى وصابرين شعبان أمينة الصحة وميلاد ذكرى أمين العضوية وعبير عزب أمين مساعد العمل الجماهيرى وإيهاب قنديل أمين شؤون التواصل الحكومى بأمانة إمبابة.

وتضمن الحفل إفطار جماعي للأطفال وأعضاء الأمانة ثم بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم، ثم كلمة سيد درويش أمين قسم إمبابة والتى أكد فيها أن تخصيص يوم الاحتفال باليتيم هدفه الأول هو إدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم، والتركيز على احتياجاتهم و تضمن الإحتفال توزيع الهدايا العينية والنقدية على الأطفال لرسم البهجة على وجوههم وإدخال السعادة والسرور عليهم مع فقرات ترفيهيه للاطفال من الأغاني والمسابقات.

وشارك فى إستقبال الأطفال ورسم البسمة على وجوههم أمناء الأمانات النوعية واعضاء هيئة مكتب أمانة حزب مستقبل وطن بإمبابة.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم تفعيلًا للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".