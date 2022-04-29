/694883/مستقبل-وطن-يواصل-افتتاح-المعرض-الـ60-للأسرة-المصرية-ينطلق-بكفر-الغطاطي

شهد كفر الغطاطي بالهرم افتتاح المعرض رقم 60 للأسرة المصرية، وذلك استمرارًا لمسيرة معارض الأسرة المصرية التي يتم اقامتها تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب محمد كمال مرعى أمين المشروعات بالأمانة المركزية للحزب والنائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين التنظيم بالمحافظة والمهندس أحمد العدل أمين مشروعات الحزب بالمحافظة.

دوت الخليج «مستقبل وطن» يواصل افتتاح المعرض الـ60 للأسرة المصرية ينطلق بكفر الغطاطي واصلت أمانة شئون المشروعات لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة برئاسة المهندس أحمد سمير العدل وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، جهودها في إقامة معارض الأسرة المصرية بإقامة المعرض رقم 60 بكفر الغطاطي بالهرم، وذلك تحت رعاية وبحضور النائب محمد سلطان والنائب عمرو القطامي عضوا مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة الهرم والنائب عمرو القماطى عضو مجلس الشيوخ وبحضور هيئة مكتب أمانة الحزب بالهرم بقيادة أمين القسم محمد عباس البطران. ويقام المعرض الستين للأسرة المصرية بمحافظة الجيزة فى إطار خطة امانة شؤون المشروعات بالجيزة لتنظيم سلسلة معارض بأنحاء محافظة الجيزة للتخفيف على المواطنين. ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم.

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