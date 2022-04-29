/694881/برعاية-مستقبل-وطن-تكريم-الأيتام-وذوي-الهمم-بأوسيم-في-حفل-إفطار-جماعي

نظمت أمانة المرأة بمحافظة الجيزة احتفالية لتكريم الأيتام وذوي الهمم تحت عنوان "جبر الخواطر"، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائبة رشا رمضان أمينة المرأة بالأمانة المركزية والنائب عادل ناصر أمين عام الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبدالوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

برعاية «مستقبل وطن» تكريم الأيتام وذوي الهمم بأوسيم في حفل إفطار جماعي

وقالت ماجدة أمين، أمينة المرأة لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، إنه تفعيلًا لمبادرة "أنتِ عظيمة" التي أطلقها الحزب، تم تنظيم احتفالية خاصة لتكريم أبنائنا وبناتنا من الأيتام وذوي الهمم وتوزيع ملابس العيد والعدايا والهدايا عليهم، كما تم خلال الاحتفالية تكريم 300 من الأطفال الأيتام و100 من حفظة القرآن الكريم بتوزيع شهادات التقدير والمصاحف عليهم، وذلك خلال الاحتفالية الذي أقيمت على هامش حفل إفطار جماعي مع وفد من كنيسة مريم العذراء بأوسيم.

وأقيمت الاحتفالية بالتعاون مع كلا من النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن عن دائرة أوسيم، والكابتن يوسف الزيني أمين ذوي الهمم للحزب بمحافظة الجيزة، والدكتورة أمال عثمان، والمستشار جمال راجح، ووليد غراب أعضاء هيئة مكتب أمانة الحزب بمحافظة الجيزة، وعبد العزيز خالد عضو هيئة مكتب أمانة الشؤون الحكومية ورئيس جمعية روضة المسارعين في الخيرات، ومنى إبراهيم الأمين المساعد للمرأة بالمحافظة، والدكتورة نوران محمود، وترياء محمد عضوتا هيئة مكتب أمانة المرأة بالمحافظة، والدكتورة إيمان الرهيوي أمينة المرأة بمركز كرداسة، وفيفيان عز الدين أمينة المرأة بقرية أم خنان، وكوثر شفيق أمينة المرأة بقرية الشيخ عتمان والإعلامية ياسمين الضوي أمينة المرأة بقسم ٦ اكتوبر ولفيف من قيادات الأزهر الشريف والشباب والرياضة والأوقاف.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في مختلف المجالات.