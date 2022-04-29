جامعة القاهرة تنظم معرضا مجانيا للملابس للطلاب بمناسبة العيد

جدة - نرمين السيد - استفاد من المعرض نحو 1000 من الطلاب بالمدينة الجامعية والطلاب ذوى القدرات الخاصة من مختلف الكليات؛ وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك وانطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التى تتبناها الجامعة فى تقديم كافة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لطلابها، وبناء على تأكيد الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة بدعم الطلاب غير القادرين وفق قواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن المعارض التى تنظمها الجامعة تضم ملابس جديدة وتوزع بالمجان، مؤكدًا حرص جامعة القاهرة على إقامة العديد من معارض الملابس للطلاب بصفة دورية، وإتاحة سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لهم لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، وتوفير المناخ الملائم لهم الذى يساعدهم على التفوق الدراسى.

جدير بالذكر أن معارض الملابس التى تنظمها جامعة القاهرة للطلاب تتم وفق قواعد تضمن تطبيق التكافل الاجتماعى، ومساعدة مستحقى الدعم، التزامًا من جامعة القاهرة بالمشاركة المجتمعية والوفاء باحتياجات ومتطلبات أبنائها الطلاب.