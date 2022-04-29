نشاط الرئيس فى أسبوع.. حفل إفطار الأسرة المصرية وافتتاح مسجد الإمام الحسين

جدة - نرمين السيد - الرئيس عبد الفتاح السيسى يتفقد أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الجمعة الماضى، أعمال التطوير على امتداد طريق القاهرة السويس بما فى ذلك الكبارى التى تم انشاؤها أعلى الطريق لربطه مع العديد من المحاور العرضية الرئيسية بدءا من الطريق الدائرى الجارى تطويره حاليا، والطريق الدائرى الأوسطى الذى يربط مناطق شرق وغرب القاهرة الكبرى، والطريق الدائرى الإقليمى الذى يربط محافظات الوجه القبلى بمحافظات الوجه البحرى، ثم محور أم قمر الذى يربط طريق الإسماعيلية الزراعى والقاهرة الإسماعيلية الصحراوى مرورا بطريق جنيفة، وطريق القاهرة السويس وطريق القطامية العين السخنة وينتهى بالربط مع طريق المحاجر.



طريق السويس يبلغ طوله 109 كم ويحتوى على 24 كوبرى وهو أحد الشرايين المرورية الرئيسية الهامة بالدولة لربطه مناطق شرق القاهرة بباقى مناطق الجمهورية، ويعتبر المدخل الشمالى الرئيسى للعاصمة الإدارية الجديدة ويشكل مع الطرق العرضية المتقاطعة معه شبكة محاور متكاملة تعتبر بمثابة شرايين للتنمية المستدامة تساعد على سرعة وسهولة تنقل المواطنين وإنهاء الزحام المرورى وتقليل الانبعاثات وتوفير الطاقة، كما تساهم فى زيادة حركة التدفق التجارى وحجم الاستثمارات.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، السبت الماضى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق الخضيرى مدير مصنع "إبداع" للرخام والأعمال الفنية".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

وقد تم فى هذا الإطار عرض الموقف التنفيذى الخاص بمشروعات قطاع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، لاسيما المحاور الخاصة بالقاهرة الكبرى، حيث وجه السيد الرئيس بالبدء فى إنشاء محور الحضارة، والذى سيكون بمثابة مدخلا إضافيا جديدا لهضبة المقطم، حيث سيربط بينها وبين منطقة متحف الحضارات وعين الصيرة وصولا إلى كورنيش النيل بالمعادى، كما سيتقاطع مع عدد من المحاور العرضية الجديدة الممتدة إلى منطقة شرق القاهرة والقاهرة الجديدة.

كما وجه الرئيس فى ذات السياق برفع كفاءة وتوسعة المحور القديم المؤدى إلى المقطم من طريق صلاح سالم ليصبح 5 حارات فى كل اتجاه، بما يساعد على ربط هضبة المقطم بمختلف أحياء القاهرة بشكل سلس، ويتيح انتقال المواطنين على نحو يسير.

كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء، خاصة من نويبع إلى طابا، فضلا عن الموقف التنفيذى لتطوير شبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بمحور المراغة، حيث وجه الرئيس بتعزيز سير العمل فى تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة.



وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس اطلع أيضا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحطة المونوريل فى شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر، بالإضافة إلى تطوير منطقة نادى الشمس والأراضى المحيطة به، إلى جانب استغلال الأراضى الفضاء المتواجدة على جوانب المحاور والطرق بهدف تنفيذ الوحدات السكنية البديلة، وكذا الموقف التنفيذى الخاص بمدينة السيارات العالمية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية، لاسيما مدينة الجلالة، فضلا عن جهود تطوير مطار سانت كاترين ليتواكب مع التطوير الشامل للمدينة فى إطار تنفيذ المشروع الروحانى والسياحى الضخم "التجلى الأعظم فوق أرض السلام".

وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة اللمسات النهائية الخاصة بمسجد مصر، والتصميمات الهندسية والزخرفية بدار القرآن الكريم، وكذلك اللوحات الجدارية الخاصة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، فضلا عن التنسيق الحضارى الخاص بمداخل العاصمة الإدارية، لاسيما على الطريقين الدائرى الإقليمى والدائرى الأوسطى.

الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة

وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الأحد الماضى، أكاليل الزهور على النصب التذكارى لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد، وذكفى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة المصرية بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.



ثم توجه الرئيس إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ووضع إكليلا من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة.

وقدم الرئيس التهئنة بهذه المناسبة لقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

الرئيس عبد الفتاح السيسى يستقبل ملك الأردن وولى عهد أبو ظبى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأحد الماضى، فى لقاء أخوى ودى بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثانى بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وسمو الأمير محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد مأدبة إفطار على شرف ضيوف مصر الكرام، حيث تبادل الزعماء الأشقاء التهانى بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

كما هنأ الرئيس وسمو ولى عهد أبو ظبى جلالة ملك الأردن على نجاح العملية الجراحية التى أجراها مؤخرا متمنيين له دوام الصحة والعافية، فيما أعرب جلالته عن شكره وتقديره للمشاعر الأخوية الطيبة التى أبداها شقيقاه المصرى والإماراتى.

ورحب الرئيس بشقيقيه الأردنى والإماراتى ضيفين عزيزين على مصر، معربا سيادته عن التقدير للعلاقات الوثيقة والتاريخية التى تجمع البلدان الثلاثة على المستويين الرسمى والشعبى، فضلا عن التشابك الحضارى الممتد بينها، ومؤكدا تطلع مصر إلى تعزيز التعاون البناء بين مصر والأردن والإمارات، والانطلاق سويا نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية التى تؤسس لعلاقات ممتدة وتحقق المصالح المشتركة، وتصب فى خانة تعزيز العمل العربى المشترك، خصوصا فى ظل التحديات الكبيرة التى تموج بها المنطقة، فضلا عن الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن التطورات الإقليمية والدولية المتعددة.

من جانبهما، ثمن ضيفا مصر الروابط الوثيقة التى تجمع بين البلدان الثلاثة، مؤكدين الحرص على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك لمصلحة الشعوب الشقيقة فى الدول الثلاث، وبما يعظم استفادتها من الفرص والإمكانات الكامنة فى علاقات التعاون بينهم، ويضيف مزيدا من الزخم إلى هذا التعاون المثمر فى القطاعات المختلفة، فضلا عن كون هذه العلاقات تمثل حجر أساس للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمى وإعادة التوازن للمنطقة، وذلك فى ضوء الأهمية المحورية لمصر والأردن والإمارات إقليميا ودوليا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول تطورات مسارات التعاون المختلفة بين مصر والأردن والإمارات، حيث تم التوافق بشأن استمرار التنسيق والتشاور إزاء كافة القضايا والملفات ذات الاهتمام المتبادل، بهدف توحيد الرؤى والتحركات، ودعم العمل العربى المشترك وبذل الجهود اللازمة لصون الأمن القومى العربى.

كما شهدت المباحثات كذلك استعراض آخر مستجدات الأوضاع فى المنطقة، خاصة تطورات عملية السلام فى الشرق الأوسط، والتنسيق القائم بين الدول الثلاث فى هذا الإطار، وذلك فى ظل التطورات التى تشهدها مدينة القدس، مشددين على أهمية استدامة الجهود لاستعادة الهدوء فى القدس، وضرورة احترام الوضع القانونى والتاريخى القائم فى الحرم القدسى الشريف، كما أكد الزعماء فى ذات السياق على احترام دور الوصاية الهاشمية التاريخية فى حماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، فضلا عن أهمية وقف إسرائيل كل الإجراءات التى تقوض حل الدولتين وضرورة إيجاد أفق سياسى للعودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولى.

وتم أيضا تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الدولية، خاصة تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والدور العربى فى هذا الصدد من خلال لجنة الاتصال العربية، حيث تم التأكيد على أهمية تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، والمساعى التى من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسيا بما يحافظ على الأمن والاستقرار الدوليين، وبما يضمن عدم تصعيد الموقف أو تدهوره، وتفاديا لتفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية وأثرها على المنطقة والصعيد العالمى.

كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الإثنين الماضى، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وقال الرئيس السيسى فى كلمته:

بسم الله الرحمن الرحيم

شعب مصر العظيم أيها الشعب الأبى الكريم،

أتحدث إليكم اليوم، فى الذكرى الأربعين لتحرير سيناء الحبيبة تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التى يحمل لها المصريون جميعا فى قلوبهم تقديرا لا ينقضى مع تقادم الزمن، وتعاقب الأجيال وينظرون إليها على أنها درة التاج المصرى ومصدر فخر واعتزاز هذه الأمة باعتبارها الأرض الوحـيدة التـى تجلت عليها الـذات الإلهية وهى البقعة التى اختارها المولى - سبحانه وتعالى - لنزول أولى رسالاته السماوية فمكانتها الدينية والتاريخية لا ينازعها فيها أحد، وموقعها الجغرافى الفريد هو ما لفت إليها الأنظار، عبر العصور المختلفة فهى ملتقى قارات العالم القديم وحلقة الوصل بين الشرق والغرب.

شعب مصر العظيم،

إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدا فى ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليا برايات النصر فى سماء العزة والكرامة الوطنية فتحية، إلى كل من ساهم فى سبيل استعادة هذه الأرض المقدسة وعودتها إلـى أحضان الوطـن الأم "مصـر" تحية، إلى شهداء مصر الخالدين فى ذاكرتها الذين جادوا بالروح والدم من أجل بقاء الوطن حرا أبيا وتحية، إلى رجال الدبلوماسية المصرية الذين خاضوا معركة التفاوض بكل صبر وجلد لاستعادة الأرض الحبيبة وتحية، إلى روح الرئيس الراحل "محمد أنور السادات" الذى اتخذ قرارى الحرب والسلام بشجاعة الفرسان، وبرؤية القائد الذى يتطلع لتوفير المناخ الآمن، وتحقيق الاستقرار لشعبه، وكافــة الشعوب المحبة للسلام إلى أن استعدنا أرضنا كاملة لنبدأ بعدها مرحلة جديدة، فى تعمير سيناء الغالية ليكون ذلك بمثابة خط الدفاع الأول عنها ولعلكم تلمسون حجم المشروعات، التى تنتشر فوق ربوعها والتى تهدف إلى تنميتها والاستفادة من خيراتها وتحقيق الرفاهية لأهالى سيناء الحبيبة.

السيدات والسادة،

إن الاحتفال بأعياد تحرير سيناء يأتى متزامنا مع العديد من المناسبات الدينية والقومية حيث يتواكب مع مرور خمسين عاما هجريا، على انتصار العاشر من رمضان الذى مهد الطريق، لعودة هذه القطعة المباركة من أرض مصر كما يأتى متواكبا كذلك مع عيد القيامة المجيد الذى يحتفل به الإخـوة المسيحيون وأنى إذ أغتنم هذه المناسبة لأكرر لهم التهنئة باحتفالاتهم بأعيادهم ويأتى متواكبا أيضا مع قرب نهاية شهر رمضان المعظم، وحلول عيد الفطر المبارك أعاده الله علينا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

شعب مصر العظيم،

فى ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتى تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التى استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث ونظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية فثبت لها يقينا، أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة، القادرة على الحفاظ عليـه ومن هنا، فإنى أتوجه بالتحية والتقدير، إلى رجال جيش مصر المرابطين على كل شبر من أرض الوطن والذين يستيقظون كل صباح على تجديد عهد الولاء لله والوطن متأهبين دوما، للدفاع عن أمة وضعت ثقتها المطلقة فيهم وفى قدرتهم على الحفاظ عليها وبقدر اهتمامنا بقدرتنا العسكرية نمضى أيضا على خطوط متوازية نحو الارتقاء بباقى القدرات الشاملة للدولة والتى من أهمها القدرة الاقتصادية حيث نطمح لتأسيس اقتصاد وطنى قوى يكون قادرا على التصدى لمختلف الأزمات لنحقق من خلاله معدلات نمو مرتفعة تستطيع توفير العديد من فرص العمل لشبابنا الواعد، الساعى لتحقيق ذاته ورسم طريق مستقبله وفى نهاية كلمتى، لا يسعنى إلا أن أتوجه إلى الله - سبحانه وتعالى – بالدعاء بأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

كل عام وشعب مصر العظيم بخير وقوة وعزة وتقدم ودائما وأبدا "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر" والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى، حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور عدد كبير من رجال الدولة والأحزاب والقوى السياسية.

وألقى الرئيس السيسى خلال الحفل كلمة قال فيها:

بسم الله الرحمن الرحيم

السيدات والسادة الحضور الكريم،

الشعب المصرى العظيم،

استهل حديثى إليكم اليوم بتوجيه التهنئة لكل المصريين بتلك الأيام المباركة التى اختلطت فيها أعيادنا، مسلمين ومسيحيين، فكانت أيام شهر رمضان الفضيل متزامنة مع خميس العهد والجمعة العظيمة وعيد القيامة، كل عام ونحن أمة كريمة ووطن عظيم، وطن يجمعنا بالخير والسلام والمحبة.



السيدات والسادة،

إن العهد الذى بينى وبينكم منذ أن تشرفت بالمهمة التى كلفت بها بأمر الشعب المصرى العظيم، هو عهد الصدق فى القول والإخلاص فى العمل والنوايا والتجرد من كل انتماء، الانتماء لله والوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى، وفى سبيل إنفاذ إرادة الأمة وتحقيق أحلام أبنائها كانت خطواتنا ثابته وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة، وعلى مدار سنوات مضت كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا فى اجتيازها كانت أعظم، وكانت حملات التشكيك والتشويه ممنهجة ومكثفة فكانت الإنجازات هى الرد عليها، كان الإرهاب الغاشم يسعى للنيل من عزيمتنا وإرادتنا فكانت دماء المصريين وتضحياتهم هى الثمن المدفوع لتبقى مصرنا عزيزة وقادرة.



وبقراءة سريعة على دفتر الإنجاز اليومى القومى على مدار السنوات التى تلت ثورتنا العظيمة فى 30 من يونيو 2013 نجد إننا معا قد صنعنا مجدا نفتخر به مجددا، صنعته دماء الشهداء الأبرار وسواعد العمال والفلاحين الشرفاء وعقول العلماء والمفكرين والمثقفين، وأصبح الوطن مساحة مشتركة تجتمع فيها أحلامنا للغد، وفى سبيل إعادة بناء قدرات الدولة المصرية تحملنا معا، دولة وشعبا، تحديات هائلة وضغوطات كثيرة فقد توالت جهود إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة مع تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى، وقد تحمل المواطن المصرى الآثار الناجمة عن تلك الإصلاحات وكانت فى طليعة المسيرة المرأة المصرية العظيمة، والتى لم تتوانى فى لحظة عن أن تكون فى مقدمة صفوف العمل الوطنى.

وقد تحققت ثمار الإصلاح وانعكست على مؤشرات الاقتصاد الكلى، فقد حققت مشروعات البنية التحتية والطاقة نتائج مذهلة عززت من قدرات الدولة ورفعت من قيمة أصولها وجعلت مصر مقصدا للاستثمار الأجنبى، كما انخفضت معدلات البطالة بعد أن وفرت المشروعات القومية المنفذة فرصا للعمالة كما تم تحقيق نقلة نوعية فى إنشاء مدن الجيل الرابع بعد أن تم إنشاء عدد من المدن الجديدة بطول الجمهورية وعرضها لسد الفجوة ما بين الطلب على الإسكان والمعروض، وذلك لتوفير الوحدات السكنية اللازمة لشباب مصر.



ودارت عجلة البناء والإنتاج فى كل المجالات والقطاعات، وكان المواطن المصرى وتوفير مقومات جودة الحياة هو الهدف الأنبل والغاية السامية، فأطلقنا مبادرات للصحة حققت نتائج ملموسة ومؤثرة انعكست إيجابا على صحة المصريين، كما تم إطلاق المرحلة الأولى من أكبر مشروع تنموى لتطوير الريف المصرى فى التاريخ "حياة كريمة"، إذن تضمن الدولة انعكاسا مباشرا لمعدلات النمو على المواطن الأكثر احتياجا فى الريف المصرى، ولضمان تحقيق العدالة الاجتماعية التى نادى بها المصريين فى يناير 2011 ويونيو 2013 فقد تم إقرار حزمة معتبرة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتوفير مظلة آمنة للفئات الأكثر احتياجا، ولم تنحصر جهود الدولة فى المجال الاقتصادى فقط إنما سعت الدولة المصرية إلى ترسيخ مفهوم امتلاك القدرة فطورت قدراتها الأمنية والعسكرية، وكانت تلك ضرورة حتمية وسط إقليم تعصف به رياح الاضطراب والصراع وقد باتت هذه القدرات اليوم ضمانا لحماية مقدرات هذا الوطن وظهيرا لاستقراره، كما نجحت الدولة المصرية فى إعادة رسم أنماط علاقاتها الدولية والإقليمية بناء على مفهوم الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة والدفاع عن الأمن القومى المصرى بدوائره القريبة والبعيدة.



السيدات والسادة،

الشعب المصرى العظيم،

كل مشاهد ومراقب لتطور الدولة المصرية منذ 2014 وحتى اليوم يمكنه أن يسرد قصة أمة عظيمة استطاعت فى أقل من عقد من الزمان أن تحمى نفسها من السقوط، وتحول مكر الذين أرادوا لها الفشل إلى إرادة وعزيمة، لتتحول إلى دولة رائدة فى إقليمها شابة فى أحلامها قوية بأبنائها، لم تنل منهم تهديدات الإرهاب أو تشكيك وكذب من هنا وهناك، واليوم يواجه العالم ومصر أزمة عالمية مركبة ناجمة عن الآثار التى خلفتها جائحة كورونا وعواقب الصراع الروسى الأوكرانى، تلك الأزمة التى تسببت فى ارتفاع مستويات التضخم العالمية وحالة من الكساد التجارى وأزمة فى سلاسل الإمداد، ومصر تواجه هذه الأزمة التى ألمت بالعالم بقدرات متطورة، وخطة عمل فاعلة عكفت على إعدادها الحكومة وكافة أجهزة مؤسسات الدولة بحيث تتحول هذه الأزمة إلى فرص لتطوير وتنمية الاقتصاد المصرى، مع الوضع فى الاعتبار العمل من أجل تقرير لآثار مباشرة على المواطن قدر الإمكان من خلال التنسيق والتعاون بين الدولة ومؤسساتها من جهة ومؤسسات المجتمع المدنى وشركاء التنمية من جهة أخرى وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر تضررا.

شعب مصر العظيم،

إن تضحيات المصريين وأحلامهم هى ضمان بقاء أمتنا العظيمة، ومثلما عبرنا معا التحديات السابقة سنعبر ونجتاز أيضا التحديات الحالية، فى ذلك الحضور من ممثلى الشعب الذين اجتمعوا على مائدة الأسرة المصرية أعلن لكم بكلمات واضحة وبلسان مصري مبين بأننا نجدد العهد بأن تجمعنا المساحات المشتركة فى وطننا الغالى لنبنى مصر المستقبل، وفى سبيل تحقيق ذلك أؤكد لكم بأننى قررت ما يلى:

أولا: تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفى عالمى لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية، والتى تشمل تنفيذ إجراءات عاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجالات البنية التحتية والطاقة والصحة والتعليم والتحول الرقمى، وتوجيه كل الدعم اللازم للمستثمرين المصريين فى كل المجالات السياحية والصناعية والزراعية والتطوير العقارى والتحول الرقمى.

ثانيا: إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مصر، مع تقديم عدد من الحوافز فى صورة أراضى بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفنى والمادى اللازم للمتعثرين.

ثالثا: تكليف أجهزة ومؤسسات الدولة بالاستمرار فى دعم مبادرة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى التى نفذتها خلال الشهرين الماضيين لتقديم الدعم والحماية الاجتماعية لعدد تسعة ملايين أسرة مع قيام الحكومة بدعم التحالف بقيمة 9 مليارات جنيه حتى نهاية العام الجارى، وادعونى فى هذا الجمع الكريم أن أتقدم لجميع أعضاء هذا التحالف من جمعيات ومؤسسات بالتحية والتقدير على الجهد المبذول والتنسيق والتكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة لإنجاح هذا النموذج الناجح للتعاون بين الدولة والمجتمع المدنى.

رابعا: انطلاقا من الإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدنى فإننى أدعو كافة الأجهزة المعنية ومؤسسات المجتمع المدنى لإطلاق منصة حوار من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ووزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لحقوق الإنسان لتقديم الدعم للعمل الأهلى والمجتمعى واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لتسهيل العمل المجتمعى بما يخدم أهداف الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة.

خامسا: تكليف الحكومة وكل الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية وبما يحقق زيادة فى الاكتفاء الذاتى من القمح.

سادسا: إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى التى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب على أن توصل قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة، ولا أخفى عليكم سعادتى البالغة فى خروج دفعات لعدد من أبناءنا الذين تم الإفراج عنهم خلال الأيام الماضية وأقول لهم إن الوطن يتسع لنا جميعا وإن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للوطن قضية.

سابعا: تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة التى ساهمت فى توفير السلع الأساسية للمواطنين من خلال المعارض المختلفة التى تم إقامتها على مستوى محافظات الجمهورية باستمرار عمل هذه المعارض بتقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجارى.

ثامنا: تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسى حول أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى شخصيا مع وعد بقيامى بحضور هذه الحوارات فى مراحلها النهائية.

تاسعا: قيام الحكومة بإعلان عن خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومى وكذا عجز الموازنة على مدار الأربع سنوات القادمة.

عاشرا: قيام الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية تهدف إلى مضاعفة أحجام وأعداد الشركات المقيد لها أوراق مالية والمستثمرين المحليين والأجانب والمؤسسات المختلفة.

الحادى عشر: تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأوصول المملوكة للدولة بمستهدف عشرة مليار دولار سنويا ولمدة أربع سنوات.

الثانى عشر: قيام الحكومة بالبدء فى طرح حصص من شركات مملوكة للدولة فى البورصة المصرية ومن ضمنها الشركات المملوكة للقوات المسلحة وذلك قبل نهاية هذا العام.

الثالث عشر: استكمال سداد المديونية الخاصة لـ 700 من الغارمين والغارمات المتواجدين فى السجون بتكلفة مالية تصل إلى 45 مليون جنيه لإخلاء سبيلهم وذلك كدفعة أولى من المساعدات الموجهة لهم ولأسرهم والعمل على دمجهم فى الحياة العامة وتمكينهم اقتصاديا.

وفى نهاية حديثى وسط هذا الجمع الكريم الثرى من أبناء شعب مصر العظيم أؤكد لكم جميعا بأن هذا الوطن العزيز أقوى مما يتصور المتربصون به وأغلى مما يظن المشككين فيه، ومصرنا الغالية القوية التى تخطى خطواتها الأولى لتدشين الجمهورية الجديدة إنما هى قادرة على تخطى الصعاب وإحالة التحديات إلى فرص.

مصر الجديدة هى دولة ديمقراطية مدنية حديثة تتسع لكل أبنائها وتسعى للسلام والبناء والتنمية، مصر التى خضبت دماء الشهداء أرضها الطيبة وصنع مجدها سواعد أبنائها وزرع لها الأمل فلاحوها ويصنع لها المستقبل عمالها وتشع بالنور ثقافة وفنا وعلما بعقول علماءها.

مصر الوطن الذى تردد له وبه دائما تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر.

الرئيس السيسى يتابع مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى الثلاثاء الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة مؤشرات الأداء المالى للموازنة العامة للدولة".

وقد تم فى هذا الإطار عرض أهم النتائج المالية للفترة من يوليو 2021 إلى مارس 2022، والتى شهدت تحسنا ملموسا مقارنة بنفس الفترة خلال العام المالى الماضى، إذ انخفضت نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى إلى 4.9%، وارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 12.8%، فضلا عن الحفاظ على تحقيق الموازنة لفائض أولى، وهى المؤشرات التى تحققت على الرغم من ارتفاع مخصصات كافة أبواب المصروفات بشكل كبير لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لقطاعات الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم على سبيل المثال توفير نحو 84 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو سنوى حوالى 24%، كما تم زيادة نسبة مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير متضمنة سداد 80 مليار جنيه لصالح مبادرة "حياة كريمة"، وكذا 16 مليار جنيه تم إتاحتها للدعم النقدى لمبادرة "تكافل وكرامة" بنسبة نمو سنوى 23%، فضلا قيام خزانة الدولة بسداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات والتى بلغت 135 مليار جنيه، إلى جانب توفير كافة احتياجات دعم السلع الغذائية بقيمة 50 مليار جنيه.



ووجه الرئيس باستمرار العمل على تحقيق الانضباط المالى للموازنة العامة، مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن الحفاظ على المسار المالى والاقتصادى الآمن للدولة فى هذا الخصوص.

كما استعرض الدكتور محمد معيط أبرز نتائج زيارة وفد وزارة المالية إلى واشنطن مؤخرا لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولى، والتى شهدت مقابلة الوفد للعديد من المسئولين الحكوميين والخبراء الماليين والاقتصاديين على مستوى العالم، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى قام برفع تقديراته لنمو الناتج المحلى فى مصر بنهاية العام المالى الحالى إلى 5.9%، خاصة فى ضوء تثبيت المؤسسات المالية الدولية للتصنيف الائتمانى وكذلك النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى على الرغم من كل التحديات العالمية، حيث أشاد الصندوق بحزمة الحماية الاجتماعية التى اتخذتها الدولة لمواجهة التداعيات الاقتصادية المترتبة على الأزمة الروسية الأوكرانية، كما أكد الصندوق على الدعم الكامل لمصر لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادى.

وفيما يتعلق بتقديرات مؤشرات الأداء للعام المالى 2021- 2022 بالكامل، أوضح السيد وزير المالية أنه من المتوقع أن يتم تحقيق فائض أولى قدره 91 مليار جنيه، فضلا عن خفض نسبة العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى حوالى 6.2%، وكذا توقع وصول دين أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلى إلى نحو 85%.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك متابعة جهود وزارة المالية للتحول الرقمى فى جميع التعاملات والخدمات الحكومية والتحول إلى المعاملات غير النقدية، فضلا عن خطوات تطوير وميكنة مصلحة الضرائب، وكذلك ميكنة المنظومة الجمركية.

وفى هذا الإطار، وجه الرئيس بالإسراع بالخطوات التنفيذية من قبل الحكومة لتطبيق التحول الرقمى والشمول المالى، بما يساهم فى رفع الأداء المالى للدولة بصفة عامة وكذلك التيسير على المواطنين، وفى ذات السياق تعزيز جهود تحديث الاجراءات الضريبية واستخدام الميكنة والنظم الالكترونية المتطورة بما يساهم فى تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع النشاط الاقتصادى، فضلا عن ضمان تحصيل إيرادات الدولة ومستحقاتها بشكل كامل ودقيق لصالح الاقتصاد القومى من خلال حصر الاقتصاد غير الرسمى، وذلك اتساقا مع تحقيق مبدأ الحوكمة وحسن إدارة موارد الدولة على النحو الأمثل.

كما وجه الرئيس فى ذات السياق بالانتهاء من ميكنة المرتبات وضرائب كسب العمل لكافة أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بنهاية العام الميلادى الحالى، فضلا عن سرعة الانتهاء من تطبيق مشروع رد ضريبة القيمة المضافة للسائحين بهدف تشجيع سياحة التسوق فى مصر، على أن تكون بداية التطبيق فى مدينتى شرم الشيخ والقاهرة.

وقد اطلع الرئيس أيضا على مستجدات تطبيق منظومة الإيصال الإليكترونى للمستهلكين، والتى بدأ تطبيقها بشكل تجريبى منذ 15 إبريل الجارى، على أن يبدأ التطبيق الإلزامى فى مطلع شهر يوليو القادم. كما تم كذلك عرض تطورات تطبيق منظومة الفاتورة الإليكترونية، إذ تخطى عدد المسجلين على المنظومة أكثر من 70 ألفا، كما تم تسجيل ما يزيد عن 210 ملايين فاتورة، وتم أيضا استعراض الموقف التنفيذى لميكنة الإجراءات الضريبية، والنتائج التى حققتها المأموريات الضريبية التى شهدت تفعيل منظومة الميكنة بها، حيث وصل معدل النمو فى إقرارات الدخل للأفراد إلى حوالى 18% نتيجة لتنقية البيانات والمتابعة وأعمال الميكنة.

وتابع الرئيس كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إليكترونى كامل بدءا من مطلع الشهر الجارى، موجها سيادته بالإسراع فى استكمال الجهود التى تؤدى إلى خفض زمن الإفراج الجمركى.

الرئيس السيسى يفتتح مسجد الإمام الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى الأربعاء الماضى، مسجد سيدنا الحسين بعد أعمال التجديد الشاملة للمسجد بما فى ذلك المقصورة الجديدة للضريح الشريف للأمام الحسين، وحيث يشارك السيد الرئيس فى الافتتاح عظمة السلطان مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، يرافقه سمو الأمراء من أشقائه وأنجاله، منهم الأمير القائد جوهر عز الدين، والأمير جعفر الصادق سيف الدين، وكذلك السيد مفضل محمد حسن ممثل السلطان بمصر.



وصرح المتحدث الرسمى بأن تطوير مسجد سيدنا الحسين يأتى فى إطار توجيهات السيد الرئيس بترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، خاصة أضرحة سيدنا الحسين، والسيدة نفيسة، والسيدة زينب، وذلك بشكل متكامل يشمل الصالات الداخلية بالمساجد وما بها من زخارف معمارية، وعلى نحو يتناغم مع الطابع التاريخى والروحانى للأضرحة والمقامات، جنبا إلى جنب مع التطوير الشامل للخدمات والمرافق المحيطة بمواقع الأضرحة، بما فى ذلك الطرق والميادين والمداخل المؤدية لها، لتتكامل مع جهود الدولة فى تطوير المواقع الأثرية بالقاهرة الفاطمية والتاريخية.



كما أضاف المتحدث الرسمى فى هذا السياق، بأنه فى إطار العلاقات الوطيدة التاريخية بين مصر وطائفة البهرة، فأن عظمة سلطان البهرة له جهود مقدرة فى ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، منها أضرحة السيدة نفيسة، والسيدة زينب، وسيدنا الحسين، وذلك فضلا عن الأنشطة الخيرية الأخرى المتنوعة لطائفة البهرة فى مصر، بالإضافة إلى دعم صندوق "تحيا مصر".

الرئيس السيسى يكرم الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، الفائزين فى المسابقة العالمية لحفظة القرآن الكريم، وذلك ضمن فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، الأربعاء الماضى، والذى حضره بنفسه.

كلمة الرئيس السيسى بمناسبة الاحتفال بليلة القدر

ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، الأربعاء الماضى، وجاء نص الكلمة على النحو التالى:

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف،

العلماء الأجلاء،

ضيوف مصر الأعزاء،

الحضور الكرام،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يطيب لى ونحن نحتفل معا، بهذه المناسبة الجليلة - ليلة القدر - أن أتوجه بالتهنئة إلى شعب مصر العظيم، وكافة شعوب الدول العربية والإسلامية تلك الليلة المباركة التى أنزل الله تعالى فيها القرآن هدى للناس، وبينات من الهدى والفرقان داعيا إلى استلهام روح هذا الشهر الفضيل فى ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية لنحيا كما أراد الله لنا أمة القيم ومكارم الأخلاق.

كما يسرنى أن أرحب بضيوف مصر الأعزاء مهنئا حفظة كتاب الله عز وجل من مصر ومختلف دول العالم من أبنائنا الفائزين، فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم، الثامنة والعشرين مؤكدا على ضرورة فهم معانى القرآن الكريم، ومقاصده السامية التى تدعو إلى مصلحة البشرية جمعاء.



ولا يفوتنى فى هذه المناسبة الكريمة، أن أتوجه بالتحية والتقدير، للعلماء المخلصين من رجال الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف متطلعا إلى رؤية جيل واعد، من شباب العلماء والأئمة المفكرين يساهمون فى معالجة قضايانا الراهنة فى إطار فهم واقع العصر ومستجداته وتحدياته مع الحفاظ على ثوابت الشرع للدين الحنيف.

ومن هذا المنطلق، أقول لكم واصلوا جهودكم الجادة ومساعيكم المحمودة لنشر صحيح الدين وتصحيح المفاهيم الخاطئة والتعريف بجوهر الإسلام الحقيقى الذى يحمل كل معانى الرحمة والتسامح والتعاون، والعمل والبناء وإعمال العقل فى فهم النص ومنهاج الله - عز وجل - فى تسيير هذا الكون الفسيح، بما يسهم فى عمارة الأرض.

شعب مصر العظيم،

لا شك أن الخطاب الدينى الواعى المستنير يعد أحد أهم عناصر المواجهة مع الفكر المتطرف الهدام ولذا، فإننا نأمل فى بذل مزيد من الجهد والعمل المستمر لنشر الفهم والإدراك السليم بقضايا الدين والوطن من أجل تحقيق مستقبل أفضل لنا ولأبنائنا، وللأجيال القادمة بما يعزز من هدفنا الأساسى وهو الحفاظ على جوهر الدين وتوعية النشء والشباب وذلك لإدراك مخاطر الفكر المتطرف من جهة وحجم التحديات من جهة أخرى.

وفى هذا السياق، فإننى أدعوكم جميعا، لنواصل بقوة معا بناء مستقبل هذا الوطن فى ظل فهم مستنير، لمقاصد الدين وعظمته وسماحته وتأكيده على حتمية العمل الجــــاد والإتقان والإخلاص والتعاون والتراحم والتكاتف الوطنى وعلينا أن نستلهم من هذا الشهر الكريم، وهذه الليلة المباركة، روح الإخلاص وحسن المراقبة لله - عز وجل - فى جميع أعمالنا، وحركاتنا، وسكناتنا.

وختاما،

نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يسدد على طريق الخير والبناء خطانا وأن يمدنا بمزيد من قوة الإيمان والإرادة، ويقظة الضمير الأخلاقى والإنسانى، فى جميع جوانب الحياة والعمل الدؤوب من أجل وطننا الغالى، ومن أجل الأجيال الحالية والمستقبلية، ونسأل الله تعالى أن يكلل عملنا وجهدنا بالنجاح والتوفيق إنه نعم المولى، ونعم النصير.

كل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس السيسى يتابع تطوير منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى يوم الخميس الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت رئيس مجلس إدارة شركة "لاكتو مصر" لصناعة ألبان الأطفال، وتناول الاجتماع "متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلى".

ووجه الرئيس بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع "لاكتو مصر" لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال، وبما يواكب التكنولوجيا المتقدمة فى هذا الإطار، وذلك بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة لتغطية الاحتياجات المحلية وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة لتغذية الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة.

وتم استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قبل شركة "لاكتو مصر"، والتى تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة فى هذا المجال، فضلا عن قيامه بإنتاج أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة التى تضمن جودتها وسلامتها.