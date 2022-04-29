اليابان تمنح وسام الشمس المشرقة للسفير هشام بدر وإبراهيم العربى

جدة - نرمين السيد - وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - فى بيان اليوم الجمعة - أن هذا التكريم يأتى لما قام به المهندس إبراهيم العربى والسفير هشام بدر من إسهامات بارزة فى تعزيز العلاقات الثنائية بين اليابان ومصر وتوطيد علاقات الصداقة والنوايا الحسنة بين البلدين، ويعود تاريخ هذا الوسام إلى ما يقرب من 150 عام، وهو وسام رفيع المستوى يمنحه جلالة إمبراطور اليابان لأولئك الذين حققوا إنجازات بارزة داخل اليابان والمجتمع الدولى.

وأشارت إلى أن العربى ساهم بصفته رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وهى أعلى منظمة تشرف على الغرف التجارية فى مصر، وأيضًا بصفته رئيس مجلس الأعمال المصرى –اليابانى، فى التطوير المتواصل للعلاقات التجارية بين البلدين من خلال عقد سلسلة من الاجتماعات المشتركة مع المنظمة اليابانية المناظرة، ومن خلال توفير فرص للتبادل بين دوائر الأعمال اليابانية والمصرية.

كما ساهم العربى بصفته رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى جروب، إحدى الشركات الرائدة فى تصنيع الأجهزة الكهربائية المنزلية فى مصر، فى تنمية العلاقات الاقتصادية بين اليابان ومصر على مدى سنوات طويلة من خلال الدعم والتحالفات مع الشركات اليابانية فى أعمال إنتاج الأجهزة المنزلية الخاصة بالشركة.

ولفتت السفارة أن السفير هشام بدر، عمل كدبلوماسى فى اليابان مرتين، حيث عمل فى المرة الثانية كسفير لمصر لدى اليابان ما بين عام 2003 وحتى عام 2007 حيث كان له نشاط ملحوظ فى مختلف المجالات، بما فى ذلك السياسة والاقتصاد والثقافة، وذلك بالاستفادة من تحدثه للغة اليابانية بطلاقة، كما صدرت له بعض الكتب باللغة اليابانية.

وقد أسفر هذا النشاط الملحوظ للسفير عن تعزيز التفاهم المتبادل بين البلدين، وبالتالى مع الشرق الأوسط ككل، وظل حتى تقاعده عن العمل بوزارة الخارجية فى نوفمبر من العام الماضى، شريكًا ومتفهمًا جيدًا لليابان فى الصفوف الأولى للدبلوماسية المصرية.

من جانبه، أعرب سفير اليابان لدى مصر أوكا هيروشى، عن شكره وتقديره تجاه ما قاما به من إنجازات، كما عبر عن سعادته بأن العلاقات اليابانية –المصرية قد أحرزت تقدمًا كبيرًا نتيجة لما قاما به من نشاطات.