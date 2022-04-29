زراعة كفر الشيخ: توريد 5 آلاف و464 طنا من القمح لشون وصوامع المحافظة

جدة - نرمين السيد - قال مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ عادل الهابط، إن شون وصوامع المحافظة استقبلت حتى اليوم الجمعة 5 آلاف و 464 طنا من الأقماح خلال موسم 2022 من خلال 21 موقعا تابعة لكل من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.





وأوضح الهابط - فى بيان اليوم - أن هناك متابعة يومية من المحافظ جمال نور الدين على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية برئاسة المحاسب عماد عبدالغنى حبيب وكيل وزارة التموين لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أى مشكلات قد تواجه بعضها. وشدد وكيل وزارة تموين على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة من قبل وزير التموين والتجارة الداخلية، موجها بضرورة تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف جميع مستحقاتهم والعمل على توريد أكبر من المستهدف لهذا العام، كما وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

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