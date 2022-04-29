/694882/فين-الحركة-أحمد-حلمي-يروج-لفيلمه-واحد-تاني-بالأغنية-الدعائية

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه وجمهوره بنشره مقطع فيديو جديد له يروج من خلاله لفيلمه الجديد واحد تاني ويكشف عن الأغنية الخاصة به.

دوت الخليج ينشر أغنية فيلم واحد تاني لـ أحمد حلمي

أغنية فيلم واحد تاني

أسدل الفنان أحمد حلمي الستار عن الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد “واحد تاني” والذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الفطر، وتحمل الأغنية اسم “فين الحركة؟”.

وظهر أحمد حلمي في مقطع فيديو الذي شارك به متابعيه وجمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام يغني مع أنغام أغنية فيلمه واحد تاني.

وعلق على الفيديو قائلا: فين الحركة؟، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين من خلال خاصية التعليقات على الفيديو الخاص بأغنية فيلم واحد تاني ونالت إشادات كثيرة وإعجاب الجمهور وظهر أيضًا حماس الجمهور الكبير لمشاهدة وعرض الفيلم في دور العرض السينمائي بعيد الفطر المبارك.

أحمد حلمي فيلم واحد تاني

ويشار أن الشركة المنتجة لـ فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي كانت قد طرحت مؤخرًا البرومو التشويقي الخاص بالعمل، وشهد البرومو ظهور الفنان أحمد حلمي، الذي يقول في بدايته: “اللي حصلي محصلش لحد” وبعد ذلك يظهر مجموعة مشاهد رومانسية بين أحمد حلمي وروبي التي تشاركه بطولة الفيلم بجانب بعض المواقف الكوميدية التي تجمعه بسيد رجب ونسرين أمين.

ويضم فيلم واحد تاني الذي كان يحمل اسم العيل في بطولته بجانب أحمد حلمي عدد من النجوم مثل نسرين أمين، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعمرو عبد الجليل، وروبي، وعمرو وهبة، وآخرين والمسلسل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم “خيال مآته” الذي عرض عام 2019 وحقق نجاحا كبيرًا حيث شهد العمل آخر ظهور للفنان الراحل حسن حسني، وشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد حلمي، وحسن حسني كلا من الفنانة منة شلبي، بيومي فؤاد، وانتصار ، وسامي مغاوري، وآخرين والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.