كامل الوزير: ننفذ خطة لتطوير جميع الموانئ المصرية

جدة - نرمين السيد - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أمس، توقيع مذكرة الشروط والأحكام لمنح حق الالتزام لإدارة وتشغيل وإنشاء البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى، وذلك بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وتحالف مجموعة موانئ أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبى القابضة وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض.





يأتى ذلك بعد 48 ساعة من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بضرورة التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى، وفى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات.

ويعتبر مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا هو أحد المشاريع القومية الهامة نظراً للموقع الاستراتيجى على البحر الأحمر على مساحة 81 هكتارا، وطول أرصفة 1000 متر، وعمق 17 مترا، لتداول الحاويات وجميع أنواع البضائع العامة والصب الجاف والسائل.

ومن المخطط بدء التشغيل به مطلع عام 2024، ويعتبر هو النافذة الجديدة لتجارة جنوب الوادى والمثلث الذهبى.

كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وشركة أبوظبى للموانئ بشأن التعاون فى مجال تطوير وإدارة وتشغيل أرصفة ومحطات للسفن السياحية فى موانئ شرم الشيخ والغردقة وسفاجا وتقديم خدمات ذات صلة بأعمال السفن السياحية وكذلك أيضا توفير المعدات وتطوير نظم الإدارة والتشغيل والتعاون بما يسمح لها بالمنافسة مع الموانئ العالمية الأخرى فى مجال السياحة وزيادة القدرة التنافسية مع هذه الموانئ لجذب أكبر عدد ممكن من السياح، بالإضافة إلى التخطيط لتشغيل خط بحرى لسفن الكروز السياحية يربط بين كل من أبوظبى، والغردقة، وشرم الشيخ، والعقبة.

وأكد الوزير أن وزارة النقل تنفذ خطة لتطوير كافة الموانئ المصرية على ساحلى البحر الأحمر والمتوسط، وأنها قد قامت وعلى مدار عام بالترويج وعرض الفرص الاستثمارية بالموانئ على المشغلين العالميين، والذى أسفر عن توقيع مذكرة تحالف بين شركة المجموعة المصرية ومجموعة موانئ أبو ظبى خلال فعاليات معرض النقل الدولى واللوجيستيات TransMea فى 8 نوفمبر 2021، وأنه وقبل مرور 6 أشهر على توقيع المذكرة وطبقاً لتوجيهات الوزير بتوقيع عقد الالتزام قبل منتصف هذا العام، وعلى مدار هذه الفترة، كانت هناك مناقشات لعمل الداراسات المالية والسوقية والتى أسفرت عن نتائج إيجابية لهذا المشروع إلى أن تم توقيع مذكرة الشروط والأحكام اليوم.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى نجاح وزاره النقل فى جذب أنظار الخطوط الملاحيه العالمية وكذلك المشغلين العالميين للعمل داخل مصر مثل CMA فى ميناء الإسكندرية ويورو جيت، وهاباج لويد، وكونتشيب، فى ميناء دمياط، وهاتشيسون فى مينائى الإسكندرية والسخنة، واليوم موانئ أبوظبى فى سفاجا والغردقة وشرم الشيخ؛ ما يسهم فى التنافسية فى الأداء وتقديم الخدمات مع المحطات الموجودة مما يعود على المستهلك المصرى بالفائدة ويسهل من تصدير المنتجات ويخلق فرص عمل متعددة فى كافه نواحى البلاد مما سيكون له الأثر الأكبر على الاقتصاد القومى والتنمية.