تفعيل غرف الطوارئ.. الرى ترفع درجة الاستعداد خلال إجازة عيد الفطر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، اجتماعاً مع الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والمهندس السيد شلبى رئيس مصلحة الرى.





وذلك فى إطار المتابعة الدورية لمشروعات وأعمال الوزارة، والاطمئنان على جاهزية أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك والتى تتزامن مع بداية فترة أقصى الاحتياجات.

ووجه الدكتور عبد العاطى برفع درجة الاستعداد بجميع أجهزة الوزارة واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة خلال أيام العيد، لضمان حسن أداء وكفاءة سير العمل بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف ضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة المنتفعين.

وقد وجه الدكتور عبد العاطى بتفعيل غرف الطوارئ بكافه المحافظات، لتحقيق المتابعة المستمرة لمناسيب المياه وحالة الترع والمصارف وجاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية خلال أيام العيد وتلقى أى شكوى والمتابعة المستمرة على مدار الساعة من قبل الوزارة، مع التوجيه بضرورة التأكد من جاهزية جميع المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها وتجهيز وحدات الطوارئ النقالى.

كما أكد الدكتور عبد العاطى، على ضرورة جاهزية جميع أجهزة الوزارة أثناء إجازة عيد الفطر من خلال النوبتجيات، لرصد أى شكل من أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف، والتى يعتبر أخطرها الردم فى مجرى نهر النيل حيث أن التمادى فى ذلك النوع من التعدى يؤدى لتقليص القطاع المائى للمجرى وبالتالى عدم التمكن من إمرار التصرفات اللازمة.

كما وجه الوزير بالتصدى الفورى والحاسم لمثل هذه التعديات وإزالتها فى مهدها بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن وتحويل المتعدى إلى النيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.