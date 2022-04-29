/694880/بعد-ظهوره-كضيف-شرف-بـ-انحراف-روجينا-لـ-رشوان-توفيق-فنان-من-طراز-خاص

شاركت الفنانة روجينا متابعيها وجمهورها بنشرها صورة جديدة من كواليس مسلسلها انحراف الذي تنافس به ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022.

دوت الخليج يرصد تعليق روجينا على مشاركة الفنان القدير رشوان توفيق بمسلسل انحراف

رشوان توفيق مسلسل انحراف

ظهرت الفنانة روجينا في الصورة التي نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، برفقة الفنان رشوان توفيق الذي يجسد شخصية والدها خلال أحداث مسلسل انحراف.

وعلقت على ظهوره كضيف شرف بحلقتين من المسلسل وعلقت على الصورة التي جمعتهما قائلة: “الفنان العظيم القدير رشوان توفيق دمت في أحسن صحة ودام عطائك”.

وتابعت: “هو نور في أي مكان لأن النور مصدره قلبه.. فنان من طراز خاص إخلاصه في الفن هو عملة نادرة، اتشرفت بوجودي جنبك وجميع العاملين في مسلسل انحراف.. اتشرفوا بيك يا أستاذنا ياعظيم رشوان توفيق”.

مسلسل انحراف الحلقة 28

ويشار أن الحلقة 28 من مسلسل انحراف التي عرضت أمس الخميس كانت قد شهدت السر وراء قتل حور لرجل الأعمال طلعت الدقاق وهو الفنان محمد لطفي بعد أن دمر حياتها وتسبب في وفاة والدها بحسرته والقهر بعد أن نصب عليه.

وشهدت الحلقة الكثير من المفاجآت حيث نصب طلعت الدقاق على والدها الشخصية التي قدمها الفنان القدير رشوان توفيق، و كان السبب في وفاته من الحسرة والقهر بعد النصب عليه، وطرده من منزله، وتواصل حور وهي روجينا الحديث مع صديقتها الدكتورة سارة وهي الفنانة ندى عادل.

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وكشفت لها تفاصيل عملية النصب التي قام بها طلعت الدقاق على والدها، حيث نصب على والدها في مليون جنيه وجعله يقترض من البنوك ويبيع المخبز الخاص به والذي يصرف منه هو وابنته لشراء قطعة أرض منه للاستثمار بها لكنه يكتشف أن الأرض مملوكة للحكومة.

إلى أن تم طرده من منزله، بعد فشله في سداد القرض الذي حصل عليه من البنك، وذهب رشوان توفيق وابنته إلى شقيقته لكنه يتوفى بحسرته وتحاول روجينا الانتحار إلى أن توضع في مصحة للأمراض النفسية.