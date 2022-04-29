توجيهات السيسى بإنتاج ألبان الأطفال محليا تتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - وتناولت الصحف المباحثات التى أجراها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خلال اتصال هاتفى أمس.

كما سلطت الضوء على الاحتفالية التى نظمتها المنطقة الشمالية العسكرية لذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

وفى التفاصيل، تابعت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) وقائع اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء أ. ح. وليد أبوالمجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والدكتور إبراهيم عزت، رئيس مجلس إدارة شركة «لاكتو مصر» لصناعة ألبان الأطفال.

ونقلت صحيفة (الأهرام) توجيهات الرئيس السيسى بالتنسيق والتعاون بين جهات الاختصاص الوطنية ومصنع «لاكتو مصر»، لتطوير الطاقة الإنتاجية المحلية من لبن الأطفال؛ بما يواكب التكنولوجيا المتقدمة فى هذا الإطار، بهدف بناء قاعدة قوية لإنتاج أفضل أنواع ألبان وأغذية الأطفال عالية الجودة من أجل تغطية الاحتياجات المحلية، وسد فجوة الاستيراد من هذه السلعة الإستراتيجية المهمة لتغذية الأطفال فى المراحل العمرية المختلفة.

ونسبت الصحيفة إلى المتحدث باسم الرئاسة القول إن الاجتماع تناول متابعة منظومة إنتاج لبن الأطفال على المستوى المحلى، حيث جرى استعراض موقف إنتاج لبن الأطفال من قِبل «لاكتو مصر»، التى تمتلك أكبر مصنع لإنتاج لبن الأطفال فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، ويستخدم أحدث المعدات التكنولوجية العالمية المتخصصة فى هذا المجال، فضلا عن إنتاجه أغذية الأطفال الخاصة والمكملات والمكونات الغذائية، كما أن الشركة تتمتع بأعلى إجراءات الرقابة والتحكم على منتجاتها المتنوعة، التى تضمن جودتها وسلامتها.

وعلى صعيد العلاقات المصرية البحرينية، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحث مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولى العهد، رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، خلال اتصال هاتفى، تطورات العلاقات الثنائية المتنامية بين البلدين، ومقترحات تعزيز عدد من مجالات التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن مدبولى هنأ - خلال الاتصال - ولى عهد البحرين بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معربا عن تمنيات مصر (قيادة وحكومة وشعبا) بدوام التقدم والازدهار والاستقرار لمملكة البحرين الشقيقة.

وأشارت إلى أن الجانبين أثنيا على ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والبحرين من تطور، لا سيما فى ظل العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط الرئيس عبد الفتاح السيسى، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، مجددين العزم على بذل كل الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات التى تعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وتحت عنوان (تنفيذاً لتوجيهات الرئيس.. اجتماع عاجل للتحالف الوطنى لوضع خارطة عمل للحماية الاجتماعية)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى عقد أمس، اجتماعاً عاجلاً؛ للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية، والتى تم مدها حتى نهاية عام 2022؛ إيماناً من أعضاء التحالف كافة، بضرورة دعم خطة الحماية الاجتماعية، واستكمالاً للجهود المبذولة فى شهر رمضان الكريم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ونقلت الصحيفة عن التحالف قوله - فى بيان - إن التوافق على تقسيم الجهود فى الشهور الثمانية المقبلة، على 3 محاور رئيسية تشمل الدعم الغذائى والطبى والاجتماعى، وذلك بتكلفة تتخطى 5.5 مليار جنيه من موازنة المؤسسات والجمعيات الشريكة فى التحالف، كل طبقاً لخطة عمله السنوية، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف يوم 5 مايو 2022 فى 27 محافظة من محافظات الجمهورية.

وتحت عنوان (المنطقة الشمالية العسكرية تنظم احتفالية لأطفال مصر ذوى الهمم)، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن المنطقة الشمالية العسكرية نظمت احتفالية بذوى الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء.

ولفتت الصحيفة إلى أن الحفل بدأ بمشاهدة فيلم تسجيلى عن قاعدة محمد نجيب العسكرية؛ للتعرف على الإمكانيات التى تذخر بها القاعدة ومدى التطور الهائل، الذى حدث بها فى الآونة الأخيرة ودورها المحورى فى الحفاظ على الأمن بالاتجاه الاستراتيجى الشمالى، أعقب ذلك زيارة متحف اللواء أ.ح. محمد نجيب للاطلاع على تاريخ نشأة القاعدة ومراحل تطورها، كما تم تنفيذ فقرة حرة للأطـفـال ومعرض للسلاح والألعاب الترفيهية ومباراة كرة قدم لأطفال مصر من ذوى الهمم وسط حالة من البهجة والسعادة على وجوه الحاضرين وفى نهاية الاحتفال تم توزيع الهدايا العينية على الأطفال.

وتابعت الصحف استعدادات المحافظات لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث أبرزت صحيفة (الجمهورية) إعلان وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خطة التأمين الطبى الشامل خلال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك بجميع محافظات الجمهورية وذلك فى إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان القول إن الخطة تشمل توزيع 2151 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين الرئيسية بالمحافظات وأماكن التجمعات بالإضافة إلى 11 لانش إسعاف نهرى.

ونسبت الصحيفة لوزير الزراعـة تأكيده أن بعض القطاعات الخدمية بالوزارة سوف تظل تعمل خلال الإجازة لتأدية خدماتها للمواطنين والمزارعين؛ حيث يستمر متابعة حصاد المحاصيل الشتوية، بالإضافة إلى استمرار عمل الحجر الزراعى فى الموانئ والمحطات لتسهيل إجراءات التصدير وفحص الواردات من السلع الإستراتيجية، أيضا المعمل المركزى لتحليل متبقيات المبيدات فى الأغذية سوف يستقبل عينات فحص السلع طوال فترة الإجازة وكذلك معامل فحص العفن البنى فى البطاطس تيسيرا على المصدرين.

وتابعت الصحيفة استعدادات الأجهزة التنفيذية فى المحافظات، حيث أوردت صحيفة (الجمهورية) أن جميع المحافظات أعلنت رفعت درجة الاستعداد القصوى بكل أجهزتها وأحيائها ومديرياتها، وألغت الإجازات استعدادا للعيد.

وأضافت الصحيفة أن المحافظين وجهوا بالتواجد الميدانى مـن قبل المسئولين التنفيذيين؛ لتعزيز منظومة الخدمات وتسهيل الإجراءات بسهولة ويسر وفى وقت يسير؛ بما يحقق رضاء المواطنين والاستجابة الفورية لأى طارئ، مشيرة إلى أن المحافظين وجهوا - أيضا - بتكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ومنع الاستغلال والاحتكار والتأكد من صلاحية المنتجات للاستهلاك الآدمى.

واقتصاديا، أبرزت صحيفة (المصرى اليوم) إعلان وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، أن الصادرات غير البترولية، بلغت خلال الربع الأول من عام 2022 (يناير مارس)، 9 مليارات و176 مليون دولار، بزيادة مليار و500 مليون دولار عن نفس الفترة من عام 2021، التى بلغت 7 مليارات و671 مليون دولار، بنسبة 20%.

ونقلت الصحيفة عن جامع القول إن المؤشرات الإيجابية الملموسة، التى حققتها الصادرات، رغم التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية، وجائحة كورونا، ترجع إلى استقرار الطلب العالمى على المنتجات المصرية فى مختلف القطاعات الإنتاجية.