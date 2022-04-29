حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 29 أبريل 2022

جدة - نرمين السيد - وعن الظواهر الجوية تنشط رياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تؤدى إلى تدهور الرؤية الأفقية على الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة ليلا على مناطق من أقصى غرب البلاد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شرقية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 23

الإسكندرية 35 18

وادى النطرون 35 19

طنطا 36 19

شبين الكوم 37 23

دمنهور 37 22

بلطيم 33 19

مطروح 35 18

السلوم 34 18

سيوة 34 19

بورسعيد 32 18

دمياط 30 19

الزقازيق 38 22

المنصورة 37 22

الإسماعيلية 37 23

السويس 38 22

العريش 33 18

رفح 33 21

رأس سدر 34 21

نخل 33 20

نويبع 34 21

طابا 34 20

كاترين 30 18

الطور 33 19

شرم الشيخ 36 25

الغردقة 35 24

مرسى علم 33 25

الفيوم 41 24

بنى سويف 41 24

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 24

قنا 42 23

الأقصر 43 27

أسوان 43 27

ادفو 44 27

أبوسمبل 43 26

الوادى الجديد 44 25

شلاتين 38 22

أبو رماد 39 22

حلايب 37 21

رأس حدربة 37 21