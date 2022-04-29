عاجل - لأصحاب الأعذار.. جدول ومواصفات الامتحان البديل لـ أولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن جدول اختبارات الصفين الأول والثانى الثانوى (البديلة) للطلاب "الذين لم يتمكنوا من اداء امتحان الترم الثانى بنجاح بسبب عذر مرضى أو تقنى او شخصى مقبول".





وقالت إنه تتم الامتحانات البديلة وفق الجداول المرفقة مع مراعاة أن تعقد الامتحانات "ورقياً" وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد. كما أكدت أنه يجب مراعاة احتساب (15 دقيقة) راحة للطلاب ما بين الاختبارات، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. وشددت على جميع الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة لكل مادة.

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