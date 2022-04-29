/694879/ضبط-ثلاث-آلاف-قطعة-حشيش-وأفيون-داخل-سيارة-بنفق-الشهيد-أحمد-حمدي

قامت الأجهزة الأمنية من ضبط سيارة ربع نقل قيادة بمحافظة السويس بمنطقة شرق نفق الشهيد أحمد حمدي بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس وبداخلها (3250 قطعة لمخدر الحشيش وزنت حوالى 325كيلو جراما- 9 لفافات لمخدر الأفيون وزنت حوالى 8 كيلو جرامات - 4 قطع لمخدر الهيدرو وزنت حوالى كيلو جرام "مخبأة بمخزن سرى بمعدة نقل ثقيلة "حفار" محملة على السيارة" - هاتف محمول).

دوت الخليج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو. مصدر أمني ينفي شائعات الاخوان بشأن الافراج عن بعض الضباط ضمن قرارات العفو مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.. ويأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ضبط ثلاث آلاف قطعة حشيش وأفيون داخل سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.