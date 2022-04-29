/694877/تعرف-على-موعد-عرض-مسلسل-الآنسة-فرح-5-بعد-الموسم-الرمضاني

أعلنت منصة شاهد vip الرقمية عن الموعد النهائي لعرض مسلسل الآنسة فرح الجزء الخامس المقرر له بعد انتهاء موسم رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف موعد عرض مسلسل الآنسة فرح 5

مسلسل الآنسة فرح 5

ستطرح حلقات مسلسل الآنسة فرح 5 يوميًا بدءً من يوم 8 مايو المقبل عبر منصة شاهد وهو آخر جزء من العمل الذي يضم في بطولته كوكبة من النجوم.

ويشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد في بطولة مسلسل الآنسة فرح كلا من رانيا يوسف، عارفة عبد الرسول، تامر فرج أحمد مجدي، محمد كيلاني، وآخرين والعمل كتابة محمود عزت وعمرو مدحت وإخراج وائل فرج.

وفي سياق آخر، تشارك الفنانة أسماء أبو اليزيد حاليًا ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل توبة برفقة الفنان عمرو سعد وماجد المصري، وانتصار، وحجاج عبدالعظيم، وصبا مبارك، ودياب، ومحمد لطفي، وغيرهم والمسلسل من تأليف ورشة من المؤلفين الشباب، إخراج أحمد صالح.

مسلسل الآنسة فرح الموسم الخامس

وتجسد الفنانة أسماء ابو اليزيد خلال مسلسل توبة شخصية زوجته وهو يجمع بين حرفة الخراطة وفتح الخزائن بطرق غير قانونية، ويبدأ العمل بهروبه من ماضيه وبعد عودته مرة أخرى يفقد زوجته ووالده بسبب سيد الأجنبي وأخيه غير الشقيق.

وسيشهد الموسم الخامس من مسلسل الآنسة فرح الكثير من الأحداث المهمة والمفاجئة وأبرزها عودة طارق وهو محمد كيلاني بعد وفاته وغيرها من الأحداث مع الاستعانة بعدد من النجوم كضيوف شرف.

اقرأ أيضًا

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 27.. حبس غادة عادل سنة بسبب يسرا

ومن ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد مجدي بموسم مسلسلات رمضان 2022 بمسلسل المشوار مع الفنان محمد رمضان والفنانة دينا الشربيني ويجسد خلال الأحداث شخصية ضابط مباحث يدعى علاء، ويتولى إخراج العمل المخرج محمد ياسين ومن تأليف محمد فريد، والبطولة لـ محمد رمضان، عمرو عبد الجليل، ودينا الشربيني، وكارولين خليل، وأحمد مجدي وآخرين.

ويضم المسلسل المشوار في بطولته أيضًا أحمد صفوت وندى موسى وسيد رجب وغيرهم ويُعرض يومياً طوال شهر رمضان عبر شاشة قنوات DMC وDMC دراما.