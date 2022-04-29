/694876/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-الحلقة-27-ليلى-أحمد-زاهر-تكتشف-خيانة-هشام-جمال-لها

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27، بدأت بشك سارة “ليلى أحمد زاهر” في زوجها يوسف “هشام جمال” بعدما سمعته يرسل رسالة صوتيه لشخص ما وعندما سألته قالت أنه يحدث شخص من شركته.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 27

اتجهت سارة للحديث مع الروبوت زومبا “شيماء سيف” وخادمتها التي اقترحت عليها أن تقوم بعمل حساب على الفيسبوك “فيك” تحاول به مغازلة يوسف لترى رد فعل خاصة بعدما أكدت له زومبا ذلك.

تفعل سارة ذلك ولكنها تتفاجيء برد فعل يوسف الذي يدخل إلى غرفته مسرعا متحججا بأنه يقوم بتصليح إحد الأشياء في زومبا.

هشام جمال يخون ليلى أحمد زاهر

وتكشف الحلقة عن محادثات مستمرة بين يوسف ومي جارته اذ يتفق معها على موعد للمقابلة في منزله بعد انصراف سارة، ولكن تكتشف سارة ذلك عندما يكون ذاهبا معها إلى الطبيب اذ أنه تحدث معها عن المقابلة وسمعتهم سارة.

تطلب سارة من الطبيية استدراج يوسف في الحديث وبالفعل تفعل ذلك ويكون يوسف متجاوبا معها للغاية ولكن تتفاجئ سارة بأنه غير ممسك بهاتفه الأمر الذي يثير تعجبها وتساؤلتها وتنتهي الحلقة بالغاء يوسف موعده مع مي بسبب توتر أعصاب سارة.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

جدير بالذكر، أن يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.