/694875/عدم-تحكيمه-لأي-مباراة-لهم-مستقبلا-المصري-يحتج-على-اداء-الحكم-محمد-معروف-بمباراته-بالزمالك

احتج النادي المصري على الادء التحكيمي خلال المباراة التي جمعته مع النادي الزمالك، امس الخميس ، والمنهية بفوز الزمالك بهدفين مقابل واحد، معلنا عن تقدمه باحتجاج رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم ضد محمد معروف حكم المباراة.

وقال عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول، ان ادارة النادي المصري ستطالب في احتجاجها بعدم إسناد أية مباريات مقبلة للحكم محمد معروف والذي تغاضى في مباراة اليوم عن طرد محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي عرقل أوستين أموتو وهو في طريقه للانفراد بالمرمى وذلك رغم استدعاء حكام الفار له لإعادة النظر في قراره الغريب.

عدم تحكيمه لأي مباراة لهم مستقبلا.. المصري يحتج على اداء الحكم محمد معروف بمباراته بالزمالك

وأضاف عاطف مبروك نائب رئيس النادي والمشرف العام على الفريق الأول، أن الحكم احتسب ركلة حرة مباشرة للفريق المنافس على حدود منطقة جزاء المصري وهي الركلة التي تم منها إحراز هدف التعادل للزمالك، رغم أن عدد من خبراء التحكيم أشاروا أن الكرة ليست بها ثمة خطأ على لاعب المصري.

النادي المصري يريد ان يحافظ على حقوق ناديه وجماهيره العظيمة

وأشار الى أن النادي المصري يريد ان يحافظ على حقوق ناديه وجماهيره العظيمة التي باتت تشعر بالظلم من القرارات الغريبة للحكم محمد معروف والذي أفرط كذلك في منح لاعبي المصري عدد كبير من الكروت الصفراء وسط تغاضيه التام عن عدد من أخطاء لاعبي الزمالك.