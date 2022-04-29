/694874/مسلسل-أحلام-سعيدة-الحلقة-27-حبس-غادة-عادل-سنة-بسبب-يسرا

مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 27 يبدأ بـ عودة حازم إلى بيت ليلى، بعد اختفاءه لمدة أسبوعين في العين السخنة، الذي يخبرها بصدمة جديدة قبل اخباره بخبر حملها وهي عدم قدرته على تحمل ضغوطات الحياة في ظل وجودها مع زوجته الثانية ويتمنى عدم الانجاب.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 27

يكون رد فعل ليلى هي طلب الطلاق من حازم فيذهب لزوجته الثانية شروق، الذي تبدأ في معاتبه بسبب فترة غيابه الطويلة ثم تخبره بحمل ليلى وحملها هي أيضا لتنعكس الصدمة على حازم بدلا من ليلى، ويغضب على شروق ويحذرها من القرب من ليلى.

أحداث مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 27

ينتقل المشهد للكشف عن سر مقتل حسن دهشور الذي يعترف به صالح الحمامصي اذ يخبر ابنه بأن عبد الغني كان يحب فتاة شديدة الجمال وقام يقتلها عن طريق وضع مواد مسممة في طعامها بسبب خيانتها له مع حسن دهشور لذا انتظر خروجه من السجن ليقوم بأخذ ثأره.

فريدة تعادي صالح

ترفع فريدة قضية على صالح بسبب رغبتها في الحصول على حقها في الأرض، فيذهب صالح لها في منزلها ليجد المحامي يحيى جالسا معها اذ يعرض عليها المساعدة في قضية شيرين التي صدمتها بسيرتها.

وبعد جدل صالح مع فريدة يقرر المحامي يحيى تركها والوقوف في صف صديقه صالح ولكنه يبقى عند موقفه في أنه سيكون محامي لـ شيرين في قضيتها.

حبس شيرين سنة

وتنتهي الحلقة 27 من مسلسل أحلام سعيدة بمحاولة ليلى إقناع فريدة بالتنازل عنقضية شيرين لكنها ترفض، ويتعرض شيرين للحبس لمدة سنة بسبب فريدة

تفاصيل مسلسل أحلام سعيدة

ويضم مسلسل أحلام سعيدة في بطولته بجانب يسرا كلا من غادة عادل ونبيل نور الدين، ومي كساب وعماد رشاد وآخرين والمسلسل من تأليف هالة خليل والإخراج لـ عمرو عرفة، ويروي العمل قصة فريدة الأرستقراطية التي تعد مهووسة بجمع التحف وتعامل الجميع باستعلاء.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل أحلام سعيدة الحلقة 9 عبر شاشة قناة on الفضائية في تمام الساعة 8:25 مساءً، ويعاد الساعة 5:30 صباحًا، ويأتي للمرة الثانية في الساعة 10:50 صباحًا من اليوم التالي