/694871/زكي-فطين-عبد-الوهاب-يشارك-في-سباق-أفلام-عيد-الفطر-بـ-العنكبوت

يشارك الفنان الكبير الراحل زكي فطين عبد الوهاب في سباق أفلام عيد الفطر هذا العام، رغم رحيله عن عالمنا يوم 20 مارس من هذا العالم، اذ يعيده لذاكرتنا فيلم “العنكبوت” المقرر عرضه في عيد الفطر المقبل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير ظهور زكي فطين عبد الوهاب في سباق أفلام عيد الفطر

ويعد فيلم العنكبوت من بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

وفاة زكي فطين عبد الوهاب

وكان قد توفى الفنان زكي فطين عبد الوهاب بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وذلك بعد أن كتب المخرج خالد الحجر، منذ أيام عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مرفقا صورة زكي فطين عبد الوهاب: «يا رب، يا رب، اشفي وخفف الآلام عن صديقي، صديق العمر الجميل وصديقنا الحبيب، الجميل، زكي فطين عبد الوهاب، ادعوا له، ربنا يخفف عنه آلامه ويشفيه من هذا المرض اللعين، آمين يا رب المعجزات».

آخر أعمال زكي فطين عبد الوهاب

وكان آخر أعمال الفنان مسلسل «كوفيد 25»، الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، بجانب كلا من يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وأيتن عامر، وميرنا نور الدين، وإسلام جمال، وإيناس كامل، وراندا البحيري، ومحمد مرزبان، وأميرة العايدي. ويدور المسلسل حول الدكتور ياسين المصري طبيب جراح كان يترأس مجموعة طبية لتصنيع لقاحات للفيروسات الخطيرة، يعمل حاليًا كانفلونسر، ويحاول موضحًا لجمهوره عن وجود فيروس منتشر يتلاعب بأعصاب المرضى ويجعلهم غير قادرين على استيعاب المؤثرات الخارجية، وبعد إنتشار الفيروس يحاول ياسين إيجاد علاج له، وحماية أولاده ليلى وبلال بعد إنفصله عن زوجته نهال؛ بسبب موت ابنه علي، المرتبطة حاليًا من الدكتور سيف.