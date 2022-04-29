لها صديق على السوشيال ميديا وهذه نقاط ضعفها.. إجابات شيرين عبد الوهاب على الجمهور

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دوت الخليج يرصد إجابات الفنانة شيرين عبد الوهاب على متابعيها

إجابات شيرين عبد الوهاب

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب لتخصص فقرة للرد على أسئلة متابعيها وجمهورها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وسؤلت شيرين عبد الوهاب في البداية عن أول مرة صعدت على المسرح لترد قائلة إنها كانت بعمر 13 عامًا، وفيما يخص نقاط ضعفها، قالت: “الأطفال والمسنين”.

وسألها أحد متابعيها أيضًا إذا كانت قد تعرفت على أحد متابعيها وأصبح صديقًا لها، لافتة إلى أنها تعرفت على متابع وأصبحا أصدقاء، وعن أفضل مطرب تود العمل معه، هي مغنية البوب العالمية سيلين ديون.

إنستجرام شيرين عبد الوهاب

وفيما يخص أكثر شيء تعلمته من مهنتها ردت: “تعلمت عدم الاعتماد على النجاح، والحرص على عدم التقصير في العمل والاجتهاد والمعافرة”، وعلقت على سؤال حول أفضل مصمم أزياء لها، قائلة: “معنديش حد مفضل وكل واحد عنده ميزة، وبشجع مصممينا العرب اللي وصلوا للعالمية”.

ويشار إلى أن هذه المرة الثانية التي تخصص فيها شيرين عبد الوهاب فقرة للإجابة على أسئلة جمهورها ومتابعيها عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية.

وفي المرة الأولى كانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أكدت أنها لم تفكر في إجراء عمليات تجميل، وتؤمن بحكمة، اتقي شر من أحسنت إليه، كما لم تفكر في رجل ثاني بعد انفصالها عن الفنان والمطرب حسام حبيب.

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ويشار أن الفنانة شيرين كانت قد تصدرت التريند في المرة الأولى لإجاباتها على الجمهور على السوشيال ميديا حيث كشفت حقيقة حملها بجانب علاقتها برجل آخر.

وأوضحت الفنانة أنها ترغب في أن تتأسف لـ نفسها على تأثرها بكل شيء يحدث حولها، لافتة إلى أن ليس لـ طموحها حدود قائلة: “ملوش سقف”، وكشفت أنها تحب الراب لأنه مختلف، وأوضحت أنها لم تكن حامل لكنه ميكروب أصيبت به.