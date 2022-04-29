/694856/مسلسل-يوتيرن-الحلقة-27-كريم-قاسم-يتعرض-للضرب-المبرح-وريهام-حجاج-تعود-لطليقها

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل يوتيرن الحلقة 27.

هددت يارا -ريهام حجاج- قريبها خالد -كريم قاسم- بعد أن رفض أن يعيد لها أموالها كما اعتدى عليه والد يارا وابنة خالته بالضرب.

ووافقت يارا على الرجوع لطليقها ولكن حذرها والدها أنه سيقطع علاقته بها إذا عادت إليه فحاولت إقناعه أنه حبها الوحيد

مواعيد عرض مسلسل يوتيرن

يعرض مسلسل يوتيرن عبر شاشة قناة cbc الفضائية مع القناة الأولى بالتلفزيون المصري في تمام الساعة 6:15 مساءً، وبعده الساعة الثامنة يعرض عبر شاشة قناة المحور، والسعة 10:30 عبر شاشة قناة ON وعلى شاشة قناة الحياة الفضائية أصلا في تمام الساعة 11:30 مساءً.

مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، كريم قاسم، ونانسي صلاح، والفنان الكبير توفيق عبد الحميد، وعبير صبري، ومحمود حجازي، وصفاء الطوخي، محمود حجازي، أيمن القيسوني، ونورهان، وعبير منير، وهلا السعيد وآخرين، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، والإخراج لـ سامح عبد العزيز.

توفيق عبد الحميد يعود للدراما بمسلسل يوتيرن

ويشهد مسلسل «يوتيرن» عودة الفنان القدير توفيق عبدالحميد لعالم الدراما بعد غياب نحو 12 عامًا منذ مشاركته في آخر عمل له عام 2010 وهو مسلسل «سي عمر وليلى أفندي» مع الراحلة دلال عبدالعزيز وميمي جمال وإنجي المقدم.

آخر أعمال ريهام حجاج

جدير بالذكر، أن الفنانة ريهام حجاج شاركت في الماراثون الرمضان المنصرم بمسلسل «وكل ما نفترق»، بطولتها إلى أحمد فهمى، عمرو عبد الجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبد العزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبو سيف.