عاجل.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه متوقع أن تسجل القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية ويتجاوز جنوب البلاد حاجز 40 درجة مئوية . كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية على فترات متقطعة. ويكون التأثير الأكبر لنشاط الرياح المثير للرمال والأتربة على الصحراء الغربية وشمال الصعيد حيث متوقع أن تتدهور مستوى الرؤية الأفقية هناك لأقل من 1000 متر لذا يجب اتخاذ الحيطة والحذر. وقالت إن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة ليلا على أقصى غرب البلاد.

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