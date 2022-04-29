وزير الأوقاف: جماعة الإخوان كانت تسعى لتعزيز مكاسبها على حساب الجميع

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، إن جماعة الإخوان لم تسع خلال فترة حكمها حتى إلى مجرد التفكير فى جمع الصف الذى كانت تصفه هى بالإسلامى ناهيك عن مجرد النظر فى جمع الصف الوطنى.





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