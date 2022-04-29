سفير الفاتيكان يزور إيبارشية سوهاج وطما

جدة - نرمين السيد - استقبل نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها، بدير القمص يسى ميخائيل بطما، اليوم الخميس، نيافة المطران نيقولاوس هنرى سفير الڤاتيكان فى مصر، ومعه نيافة الأنبا توما حبيب مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج.





شارك فى استقبال الضيوف القمص شنودة صموئيل وكيل المطرانية، وعدد من خدام إيبارشية طما، وقدم نيافة الأنبا إسحق هدية تذكارية للسفير وأيضًا أيقونة للقمص يسى ميخائيل وللوفد المرافق. كما زار المطران هنرى نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمراغة والمنشأة.

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