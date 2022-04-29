/694870/أولى-تعاونه-مع-أنغامي-عمرو-دياب-يطرح-أغنية-هتدلع-في-هذا-الموعد

يستعد الهضبة “عمرو دياب” طرح أولى أعماله الغنائية بالتعاون مع تطبيق أنغامي وذلك تزمنا مع أولى أيام عيد الفطر المقبل الذي تبقى على حلوله يومان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير استعداد عمرو دياب لطرح أغنية هتدلع

وتأتي أغنية عمرو دياب الجديدة بعنوان “هتدلع” وهي من كلمات محمد القاياتي ، ألحان محمد يحيى ، توزيع أحمد ابراهيم وكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

ويستعد الهضبة أيضا،لإحياء حفل غنائي جديد في ثاني أيام عيد الفطر في دولة الإمارات، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر مايو المقبل، والذي من المقرر أن يقدم به باقة من أروع أعماله الغنائية الحديثة والقديمة، منها أغنية: “يأنا يالا، هيعيش يفتكرني، قصاد عيني، وحشتيني”، وغيرها من أغاني الهضبة التي تلقى روقا لدى عدد كبير من الجماهير.

إعلان عمرو دياب في رمضان 2022

يذكر أنه حقق إعلان عمرو دياب الأول في رمضان 2022 الذي قدمه للبريد المصري، نجاحات ساحقة للهضبة، اذ انقلبت السوشيال ميديا على رشاقتها وشبابه الذي يتمتع به رغم كبر سنه، فضلا عن حيويته التي بثها للجمهور في الإعلان، وبدأ رواد السوشيال ميديا في تداول الإعلان وصور عمرو دياب مشيدين بالهضبة الذي لطالما يعشقه العديد.

وطرحت شركة البريد المصري جزء ثاني من إعلانها في رمضان 2022 ظهر به عمرو دياب وهو في منزله يتغني بأغنيته الجديدة السر، ثم يأتي له البريد المصري بهدايا مختلفة من جمهوره الذي لطالما عشقه في مصر والوطن العرب، ليتسكمل به بورتريه يجمع صوره.

عمرو دياب وحماقي في موسم الرياض

وفي سياق آخر، أحيا الهضبة حفل في السعودية بالتعاون مع حماقي الذي تحدث عن علاقته بالفنان عمرو دياب، قبل صعوده على المسرح، قائلًا: “بداية علاقتنا كانت زمان أوي سنة 2000 وقت التحضير لألبوم تملي معاك، وكنت أنا في بداية التجهيز عشان أغني، لأن أنا بدأت في 2003”.

وأضاف: “الحقيقة كان جدع أوي وبيساعدني وبيشجعني جدا، وأنا بعتبر عمرو دياب أخ أكبر لي”، وأعرب عن سعادته بإحيائه حفل برفقة الهضبة وتابع كلامه: “أنا سعيد جدا أن أنا بشاركه النهاردة لأول مرة في حفلة بالرياض، وإن شاء الله تستمتعوا به بعد ما أخلص الأغنية الجاية”، ثم صعد الهضبة عمرو دياب إلى خشبة المسرح بأغنية “يا أنا يا لأ”، وقدم الثنائي عمرو دياب ومحمد حماقي خلال الحفل مجموعة من أجمل أغانيهما معًا التي يحبها الجمهور وتفاعلوا معها بحماس شديد.