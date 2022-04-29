قبل عرضها.. أحمد حاتم يهدد النساء والأطفال في مسلسل بطلوع الروح الحلقة 13

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل بطلوع الروح الحلقة 13

مسلسل بطلوع الروح الحلقة 13

بدأت الحلقة 13 من مسلسل بطلوع الروح بتمكن محمد حاتم الذي يقدم شخصية أكرم من الهرب من سجون الأكراد ثم تصادم هو والجهاديين مع إحدى الكمائن، ليُصاب قائدهم ويتمكنوا من الهرب.

وبعدها لجأ أكرم للذهاب لإحدى القرى وتهديد أطفالها ونسائها إذا لم يخرج معه طبيب ومآكل ومشرب لجماعته، ولذلك يسارعوا أهل القرية في تنفيذ طلبه وينقذ قائد المجموعة من الموت حتى لا يضر بالنساء والأطفال في القرية.

وأدرك أكرم بعد ذلك أنهم لن يعودوا إلى الرقة، لأنها في حالة حرب ليفكر في زوجته روح وهي الفنانة منة شلبي وابنه، دون أن يعلم أنه تم القبض عليها والحكم عليها بالإعدام بعد محاولتها للهروب.

الحلقة 13 مسلسل بطلوع الروح

ولكي ينقذها صديقه عمر وهو الفنان أحمد صلاح السعدني لأنها حب عمره، حقق مبتغاه أخيرًا وأخذها سبيّة له، ويشار أن مسلسل بطلوع الروح الحلقة 14 ستعرض يوم السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر شاشة قناة MBC مصر الفضائية بجانب عرضه عبر منصة شاهد vip الرقمية.

ويضم مسلسل بطلوع الروح في بطولته بجانب محمد حاتم عدد من النجوم مثل منة شلبي، عادل كرم، إلهام شاهين، أحمد السعدني، وآخرين وتدور أحداث المسلسل خلال 15 حلقة، والعمل من تأليف محمد هشام عبية والإخراج لـ كاملة أبو ذكري.

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ومن ناحية أخرى، حقق الفنان محمد حاتم نجاحًا كبيرًا قبل بدء الماراثون الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل منوّرة بأهلها الذي لعب بطولته حيث جسد شخصية مهاب الذي يعد مصور لديه موهبة خاصة، وقادم من السويس للقاهرة لتحقيق حلمه.

وكان قد نافس ضمن الموسم الرمضاني الماضي 2021 من خلال مسلسل قصر النيل برفقة الفنانة دينا الشربيني ونبيل عيسى وأحمد خالد صالح وأحمد مجدي وعدد من النجوم.