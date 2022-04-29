/694866/الداخلية-تنفي-وجود-ضباط-ضمن-المفرج-عنهم-بقرار-العفو-الرئاسي

نفت وزارة الداخلية صحة ما تم تداوله عبر القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو.

ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً. موضحة أن هذا يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام.

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