/694865/مسلسل-جزيرة-غمام-الحلقة-27-طارق-لطفي-يسيطر-على-أهل-الجزيرة-بسبب-كتاب-الشيخ-مدين

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 27، شهدت مواصلة العايقة “مي عز الدين” التي تجسد دور غجرية في التأثير على فتيات الجزيرة ورجالها بجمالها وعن طريق ضرب الودع ومعرفة الأسرار.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل جزيرة غمام الحلقة 27

يستمر أهالي الجزيرة في البحث عن سر اختفاء الشيخ عرفات “أحمد أمين” الأمر الذي استغله خلدون “طارق لطفي” لنشر الأكاذيب حوله وتحريض الأهالي ضده وضد أعماله حقدا عليها.

واكتشف خلدون الكتاب الذي أعطاه الشيخ مدين لعرفات الأمر الذي جعل سيطرته أكبر في اللعب بعقول أهالي الجزيرة، خاصة وأنه أصبح يعرف معلومات عنهم لم يعرفها أحد بسب هذا الكتاب.

خلدون ينجح في السيطرة على أهالي الجزيرة

ينجح خلدون “طارق لطفي” في السيطرة على أهالي الجزيرة، وتنهي الحلقة بتوبة غباشي الذي بدأ يشعر بالندم الشديد لما كان يفعله من أعمال سوء في الماضي وبدأ يدعوا الأهالي للتوبة إلى الله بعدما شهد حلم كان يعذب به عذابا شديدا بعد موته.

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

ويعد جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل "جزيرة غمام" عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك 2022 جميع أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحًا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي، كما يعرض عبر منصة Watch IT.

هذا ويعد مسلسل جزيرة الغمام التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2»، ورصد مسلسل «القاهرة كابول» المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.