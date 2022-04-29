/694864/راجعين-يا-هوى-الحلقة-27 صدمة-نور-النبوي-وسلمى-أبو-ضيف-بعمهما-ونور-اللبنانية-تثبت-برائته

عرضت شاشة قناة dmc الفضائية مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27 التي ظهرت بها ولاء وهي الفنانة سلمى أبو ضيف في أولى مراحل العلاج من تعاطي المخدرات.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 27

ظهرت الفنانة سلمى أبو ضيف في الحلقة الـ 27 من مسلسل راجعين يا هوى في صدمة وحيرة بعدما نشرت صديقتها على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم بليغ وهو الفنان خالد النبوي بإعطائها مخدرات كما خدعها في علاقة جعلتها تحمل.

ولم تستطع ولاء الدفاع عن عمها بليغ أبو الهنا لعدم معرفتها للحقيقة لكنها حاولت مساندة عمها في علاقته مع الدكتورة ماجي لشعورها بحبه لها، وفي الوقت نفسه تخوض أولى جلسات علاج الإدمان في مركز متخصص بعلاج التعاطي.

ومن جانبه طارق الذي يقدم شخصيته الفنان نور النبوي قام بزيارتها لكن دون أن تراه، وقبلها أصيب بصدمة شديدة في قدوته ومصدر ثقته الوحيد وهو عمه بليغ أبو الهنا عقب علمه بإقامته علاقة غير شرعية مع فتاة صغيرة.

الحلقة 27 مسلسل راجعين يا هوى

ويشار أنه تجمع علاقة صداقة بين طارق وعمه بليغ فهو المفضل بين أبناء شقيقه أمين، فبعد عودة بليغ وهو خالد النبوي لـ مصر لاستعادة حقه في الميراث، يقف إلى جواره طارق ويرافقه بكل حب ليساعده وهي علاقة جعلت كل منهما محل ثقة للآخر، ثم يتحطم كل هذا ويفقد طارق ثقته في عمه عندما تنشر ياسمين فيديو.

اقرأ أيضًا

سوتس بالعربي الحلقة 27.. أحمد داود ينقذ مكتب المحاماة ويعترف بغلطته لـ تارا عماد

وتنشر ياسمين وهي الفنانة آية سماحة صديقة ابنة عمه وحبيبته ولاء، مقطع فيديو تدعي فيه أن بليغ قد أقام معها علاقة غير شرعية وأرغمها على تناول المخدرات، ليصاب نور النبوي بصدمة تجعله يفقد الثقة في عمه ولا يعطيه فرصة ليدافع عن نفسه.

وفي الوقت نفسه تشهد علاقة ماجي -نور اللبنانية- و بليغ أبو الهنا توترا كبيرا بعد قيام ياسمين بتوجيه اتهامات كاذبة لبليغ لتدمير سمعته وسمعة عائلته بالكامل، ورغم صدمتها واندهاشها إلا أنها لاحقت ياسمين لمعرفة الحقيقة وتهديدها بإخضاعها لتحليل مخدرات وحمل لكشف كذبها أمام الناس.