/694859/الكبير-يسخر-من-فاندام-في-الحلقة-17-من-الكبير-أوي-6-بيفرقع-صواريخ-في-صابرين

شهدت الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6 بعض الأحداث الطريفة والشيقة بداية من تحضير الكبير وأسرته لمهرجان المزريطة حتى تشوقهم لحضور ليناردو دى كابريو الذي خدعهم به نجم مسرح مصر “أوس أوس”.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سخرية الكبير من فاندام في الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6

وكان من بين المشاهد الطريفة في الحلقة سخرية الكبير “أحمد مكي” من ظهور النجم العالمي فاندام خلال برنامج “رامز موفي ستار” الذي يقدمه رامز جلال في الموسم الرمضاني الحالي.

أحمد مكي يسخر من ظهور فاندام مع رامز جلال

ظهر مكي خلال المشهد الذي يؤديه في الكبير أوي 6 عندما كان يتسقبل النجم العالمي ليناردو دى كابريو الذي كان فارحا بوصوله لمهرجان المزاريطة دون أن يعرف بأن أوس أوس هو الذي يخدعهم في تلك الشخصية، اذ أنه يقوم بطلب ميكروباص لتبدأ شكوك الكبير تجاه، ويقول ساخرا: “النجم العالمي عايز ميكروباص يروح عبود، وفان دام بيفرقع صواريخ في صابرين،”.

فاندام يثير الجدل بحذف صوره مع رامز جلال

جدير بالذكر أنه قد ظهرت الكثير من التساؤلات بين الجمهور ومحبي النجم العالمي على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب حذف جميع الصور التي تجمعه برامز جلال، ليخرج مدير أعمال فاندام وليد التلباني من خلال صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ليوضح حقيقة الأمر، قائلًا: “بالنسبة لموضوع حذف ڤان دام كل ما يخص برنامج رامز موفي ستار من على فيسبوك للأسف مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا”.

وخرج الفنان العالمي فاندام في أول تعليق له بعد انباء قيامه بحذف كل ما يخص برنامج “رامز موفي ستار”، فكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "يسعدني معرفة أن برنامج مقالب شاركت فيه قد وصل إلى 730 مليون مشاهدة في 8 أيام فقط".

برنامج رامز موفي ستار

وتأتي فكرة حول مشاركة الضيوف سواء من نجوم الفن والرياضة في مضر والوطن العربي في مشهد سينما مع بطل الأكشن العالمي فاندام في فيلمه الجديد حول مُطاردة أكشن، وأثناء اندماج الضحية يظهر الفنان رامز جلال مُتخفي وراء قناع ويضايق الضيف، فضلا عن انقلاب سيارة الضيف في بحيرة، وظهور ثعابين خلفه وتماسيح أمامه تضعه في مأزق.