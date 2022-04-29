/694854/مسلسل-العائدون-الحلقة-27-سياف-يعذب-ميدو-عادل-حتى-الموت-وأمير-كرارة-ينجح-في-إنقاذه

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل العائدون الحلقة 27.

سياف يطلق النار على ميدو عادل

شهدت الحلقة 27 أحداث مثيرة، حيث عذب سياف علاء -ميدو عادل- وأطلق عليه طلقات رصاص متفرقة في جسده تاركه ينزف، واتجه عمر -أميرة كرارة إلى مكانه واشتبكت قواته مع داعش مخلصين عليه.

وعلى الجانب الآخر، هرب سياف بعد إطلاقه النار على خطاب فيما نجح عمر في إنقاذ علاء وطلب له الإسعاف وذهبت نادين إليه لتواسيه.

قصة مسلسل العائدون

يتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، مايا طلام، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

مواعيد عرض مسلسل العائدون

وتأتي مواعيد عرض مسلسل العائدون بطولة أمير كرارة يوميًا في تمام الساعة 10:45 مساءً، بينما سيُعاد مرة ثانية في تمام الساعة 3 من صباح اليوم التالي، وإعادة أخرى في تمام الساعة 4:55 مساءً.

ويُعرض عبر قناة دي إم سي دراما، في تمام الساعة الواحدة إلا ربع بعد منتصف الليل، في حين تكون الإعادة في تمام الساعة الثامنة صباحًا، والإعادة الأخرى في الواحدة والنصف ظهرًا.