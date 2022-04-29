/694872/نقابة-الصحفيين- تنعى-الزميل-عماد-الفقي-وتدعو-الجميع-لاحترام-حرمة-مصاب-الموت

نعت نقابة الصحفيين بالغ الحزن والأسى ينعـي الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام، عماد الفقي ، عضو الجمعية العمومية، الذي رحـل في ساعة مبكرة مـن صـباح الخميس، إثـر حـادث أليم، ضـاعف مصابنا في الفقـد، لمـا تـضنـمـه مـن ملابسات.

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وتدعو النقابة، الجميع لاحترام حرمة الموت، وحـق الراحـل وأسرته، في تجنب طـرح تأويلات للحادثة، وأسبابها دون تحقـق وثبـوت بالأدلة، وانتظار نتيجـة تحقيقات النيابـة العامـة الـتي تباشر مهامهـا، صاحبة الحـق دون غيرها في توصيف الواقعـة، وكشف ملابساتها وأسبابها.

نقابة الصـحفيين تنعى الزميل عماد الفقي وتدعو الجميع لاحترام حرمة مصاب الموت

وتؤكد النقابـة متابعتهـا عـن كثـب مـع مؤسسة الأهرام عمـا سـتنتهي إليه نتائج التحقيقات، ودعمها الكامل لأسـرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمتـه وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.