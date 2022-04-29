/694868/مصدر-أمني-ينفي-شائعات-الاخوان-بشأن-الافراج-عن-ضباط-ضمن-قرارات-العفو
نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو.
دوت الخليج
مصدر أمني ينفي شائعات الاخوان بشأن الافراج عن بعض الضباط ضمن قرارات العفو
مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً.. ويأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب لتأليب الرأى العام.
هذا تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
وقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج جديدة
وأكدت أنه لا صحة لوقف العمل بشهادات الميلاد الإلكترونية القديمة وإلزام المواطنين باستخراج شهادات جديدة، مُؤكدةً أن كافة شهادات الميلاد الإلكترونية الخاصة بالمواطنين، سارية دون تحديد أي فترة زمنية لصلاحيتها، مُشددةً على أن الإجراءات المتبعة بكافة المصالح الحكومية والتي تستلزم تقديم شهادة ميلاد، لم تشهد أي تغيير في طريقة استيفاء الأوراق المطلوبة بها، مُناشدةً جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.
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