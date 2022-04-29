نقابة الصحفيين تنعى الزميل عماد الفقى وتدعو الجميع لاحترام حرمة مصاب الموت

جدة - نرمين السيد - نعى نقيب الصحفيين، ونقابة الصحفيين، ببالغ الحزن والأسى الكاتب الصحفى بمؤسسة الأهرام، عماد الفقى، عضو الجمعية العمومية، الذى رحل فى ساعة مبكرة من صباح الخميس، إثر حادث أليم، ضاعف مصابنا فى الفقد، لما تضمنه من ملابسات.





ودعت النقابة، الجميع لاحترام حرمة الموت، وحق الراحل وأسرته، فى تجنب طرح تأويلات للحادثة، وأسبابها دون تحقق وثبوت بالأدلة، وانتظار نتيجة تحقيقات النيابة العامة التى تباشر مهامها، صاحبة الحق دون غيرها فى توصيف الواقعة، وكشف ملابساتها وأسبابها. وأكدت النقابة متابعتها عن كثب مع مؤسسة الأهرام عما ستنتهى إليه نتائج التحقيقات، ودعمها الكامل لأسرة الراحل، سائلين الله عز وجل أن يتغمده برحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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