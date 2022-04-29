بحضور المهندس أشرف رشاد..مستقبل وطن ببني سويف يقيم احتفالية ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الفائزين بمسابقة الحزب

/694862/بحضور-المهندس-أشرف-رشادمستقبل-وطن-ببني-سويف-يقيم-احتفالية-ليلة-القدر-ويكرم-حفظة-القرآن-الفائزين-بمسابقة-الحزب

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة كتاب الله من الفائزين في مسابقة الحزب.

جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والنائب حسام العمدة، أمين المحافظة .

كما حضر ، النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، واللواء ابراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين تنظيم محافظة الجيزة ، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ونواب محافظتي المنيا والفيوم وبني سويف بمجلسي النواب والشيوخ وقيادات واعضاء الحزب.

وشهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القران الكريم والتي نظمها الحزب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم اهدائهم جوائز عينية ونقدية تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.