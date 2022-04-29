- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
/694862/بحضور-المهندس-أشرف-رشادمستقبل-وطن-ببني-سويف-يقيم-احتفالية-ليلة-القدر-ويكرم-حفظة-القرآن-الفائزين-بمسابقة-الحزب
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف، مساء اليوم الخميس، احتفالية كبرى بمناسبة ليلة القدر وتكريم حفظة كتاب الله من الفائزين في مسابقة الحزب.
جاء ذلك بحضور المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن وممثل الاغلبية البرلمانية بمجلس النواب ، د. محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، د. منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والنائب حسام العمدة، أمين المحافظة .
كما حضر ، النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، واللواء ابراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب ، والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية وأمين تنظيم محافظة الجيزة ، وبلال حبش نائب محافظ بني سويف، ونواب محافظتي المنيا والفيوم وبني سويف بمجلسي النواب والشيوخ وقيادات واعضاء الحزب.
وشهدت الاحتفالية تكريم الفائزين في مسابقة حفظ القران الكريم والتي نظمها الحزب خلال شهر رمضان المبارك، حيث تم اهدائهم جوائز عينية ونقدية تشجيعًا لهم على الاستمرار في التفوق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحضور المهندس أشرف رشاد..مستقبل وطن ببني سويف يقيم احتفالية ليلة القدر ويكرم حفظة القرآن الفائزين بمسابقة الحزب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.