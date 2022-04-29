سوتس بالعربي الحلقة 27.. أحمد داود ينقذ مكتب المحاماة ويعترف بغلطته لـ تارا عماد

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عرضت شاشة قناة cbc الفضائية مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 27 ، التي شهدت إنقاذ أحمد داود الذي يقدم شخصية آدم منصور لمكتب المسيري زيدان.

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 27

مسلسل سوتس بالعربي الحلقة 27

نجح المحامي آدم منصور الذي يقدم شخصيته الفنان أحمد داود في إنقاذ مكتب المسيري زيدان من خسارة أحد عملائه، وذلك عقب اكتشافه إحدى الأخطاء في ملفات أحد العملاء الذي حاولت شركة منافسة سرقته.

وتعاون آدم منصور وزين ثابت وهو الفنان آسر ياسين من استعادة العميل وإنقاذ سمعة المكتب، ووقتها تعرض آدم للضرب الضرب المبرح من زوج صديقته هدى التي تقدم شخصيتها الفنانة جيهان الشماشرجي نتيجة علاقته بها.

ومن جانبه اعتذر آدم لـ ليلى وهي الفنانة تارا عماد بسبب علاقاته السابقة، لكنها لم تسامحه، لتبقى علاقتهما معلقة، وقبلها الحلقة 26 شهدت ذهاب تارا عماد إلى منزل آدم لتتفاجأ وقتها بوجود فتاة أخرى معه في البيت.

الحلقة 27 مسلسل سوتس بالعربي

ومن جانبه يعيد زين ثابت وهو آسر ياسين أغراضه مرة أخرى لمكتبه بعد فصل شريف زيدان وهو الفنان مصطفى درويش من الشركة وبعدها ذهب آدم لـ ليلى في مكتبها بالشركة واعترافه لها بغلطته مبرراً بمروره بظروف سيئة وأنه غير متزن ومتخبط بسبب وفاة جدته.

إلى أن انتهت الحلقة الـ 26 التي عرضت أمس الأربعاء بإنهاء آدم علاقته بصديقته هدى أو الفتاة التي تسببت في أزمة بينه وبين ليلى رضوان بحجة أنه لا يريد مواصلة العلاقة معها لأنها كانت متزوجة مما كانت صدمة للمشاهدين.

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ويشارك في بطولة مسلسل سوتس بالعربي بجانب آسر ياسين وأحمد داود، عدد من النجوم مثل صبا مبارك ومحمد شاهين، وتارا عماد وريم مصطفى وآخرين والعمل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي، ويعد العمل هو النسخة المصرية لمسلسل الدراما الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم حيث تدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.

ويعرض مسلسل سوتس بالعربي يوميًا طوال شهر رمضان عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة التاسعة مساءً، ويعاد الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 8:45 صباحاً.