/694858/مسلسل-ملف-سري-الحلقة-27-هاني-سلامة-يعترف-بحبه-لـ-عائشة-بن-أحمد

مسلسل ملف سري الحلقة 27، بدأ بذهاب يوسف المالكى "ماجد المصرى" و بنته جورى "كارولين عزمى" وفريدة "دينا"، لانقاذ حفيده الذى تم خطفه في الحلقات السابقة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 27

يتضح خلال الحلقة أن زوجته فريدة هي من خططت لخطف حفيده من اجل الحصول على 150 مليون جنيه، وعند عمله بذلك يذهب للمكان الذي اختطفته به ويعيطيها النقود ويطلقها.

هاني سلامة يعترف بحبه لعائشة بن أحمد

وترصد الحلقة اعتراف المستشار يحيى “هاني سلامة”، بحبه “عائشة بن أحمد” والعكس في مشهد رومانسي جمع الثنائي بعد العديد من الازمات التي مرا بها.

هارون المالكي يقتل والده

يحصل عادل المالكى على فيديو يدين أباه وعمه، ليحضر هارون المالكى الرجل لذي أعطى الفيديو لابنه ويقوم بكسر الأيباد الذى يحتوي على هذا الفيديو، ولكنه يخبره بأن الفيديو أصبح مع ابنه، وأن والده سيشهد ضده ليقوم هارون المالكي بقتل أباه ويهتمه بالانتحار، في حين أن عادل قد أعطا لنيكول الفلاشة التي عليها الفديو.

نيكول تبيع حبيبها وصديقتها

تخون نيكول حبيبها عادل من خلال إعطاء الفلاشة التي تحمل الفديو لـ هارون المالكي وهي منهارة بالبكاء بسبب بيعها لصديقتها وحبيبها، اذ خطط هارون لسفرها خارج مصر وبعيدا عن كل هؤلاء.

وتنتهي الحلقة 27 من مسلسل ملف سري بإطلاق حسين الرصاص على هارون المالكيالذي يصيب ابنه عادل وهو يدافع عنه.

تفاصيل مسلسل ملف سري

جدير بالذكر أنه يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.