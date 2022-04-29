الكبير أوي 6 الحلقة 27.. أوس أوس يخدع المزاريطة بشخصية دي كابريو والكبير يكتشفه

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دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 27

ويكون دور مربوحة “رحمة أحمد” ودكتور ربيع “بيومي فؤاد” محادثة نجوم الفن لدعوتهم لحضور المهرجان والذي يكون بينهم النجم العالمي الشهير ليناردو دى كابريو، الذي يفرح منظمي مهرجان المزريطة لقدومه ويتسارعون لإستقباله.

جوني وهجرس يغطون مهرجان المزاريطة ويعطلون الطريق على الصحفيين الأخريين

يقرر جوني وهجرس تغطية مهرجان المزاريطة في الوقت ذاته يقومون بوضع مسامير في الطريق لتعطيل وصول الصحفين والإعلامين الاخرين من الوصول للمهرجان.

أوس أوس مفاجئة الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6

يكون أوس أوس مفاجئة الحلقة 27 من مسلسل الكبير أوي 6 الذي يظهر في شخصية ليناردو دى كابريو الذي ينتظره أهالي المزريطة باللافتات، ولكن يكون لدى الكبير الشكوك حوله فيقوم بتهديده ليعترف بأنخ كرم عجوة وشقيقه حزلقوم أبلغه أن يتقمص شخصية ليناردو.

موعد عرض مسلسل الكبير أوي 6

جدير بالذكر أنه يعرض مسلسل الكبير أوي 6 في تمام الساعة السادسة والثلث مساء على قناة أون، على أن يعاد عرض مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 24 في تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل وتأتي الإعادة الثانية في تمام الساعة 2:00 مساء باليوم التالى، كما يمكن للجهور مشاهدته على قناة أون دراما في مواعيد مختلفة، فضلا عن عرضه على منصة شاهد الإلكترونية والتي يحتل عليها المركز الثالث.

هذا ويخوض بطولة مسلسل الكبير أوي كلا من النجوم أحمد مكي، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.