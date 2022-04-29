مسلسل انحراف الحلقة 28.. محمد لطفي يدمر حياة روجينا

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل انحراف الحلقة 28

مسلسل انحراف الحلقة 28

ظهر مسلسل انحراف الحلقة 28 يفجر مفاجأة حول حكاية محمد لطفي التي دمرت حياة حور التي تقدم شخصيتها الفنانة روجينا، وذلك جعلها تقتل رجل الأعمال طلعت الدقاق وهو الفنان محمد لطفي بعد أن نصب على والدها الفنان القدير رشوان توفيق.

وكان طلعت الدقاق السبب الرئيسي في وفاته وأصابه بحسرة وقهر بعد طرد رشوان توفيق من منزله بسبب القرض الذي أخذه من البنك ليعطي أمواله هو والمبلغ الذي باع به المخبز لطلعت ليشاركه في قطعة أرض والعقارات.

واستكملت حور كلامها لصديقتها الدكتورة النفسية سارة التي تشرف على حالتها بعد تحويلها إلى مستشفى من الأمراض النفسية، وأوضحت لها أنها حاولت الانتحار بعد وفاة والدها لكنها فشلت، وتم نقلها وقتها لمستشفى الأمراض النفسية.

الحلقة 28 مسلسل انحراف

لتخلق حالة من التعاطف الشديد مع شخصة حور، وأن الظلم الذي تعرضت لها دفعها للانتقام لأي شخص مظلوم خاصة بعدما دمر طلعت الدقاق "محمد لطفي" حياتها.

وفي سياق آخر، أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بمسلسل روجينا الجديد وهو انحراف وحلقاته التي تزداد تشويقًا وإثارة، وأوضحوا أنها هي ومخرج العمل رؤوف عبد العزيز "فرس الرهان" فى الموسم الرمضاني لعام 2022.

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يذكر أن مسلسل انحراف مأخوذ عن أحداث حقيقية تدور في إطار دراما تشويقية غامضة ومثيرة حول إنحراف مجموعة من الشخصيات عن الطبيعة البشرية ثم يصطدمون بطبيبة نفسية تقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

ويشارك روجينا في بطولة مسلسل انحراف عدد من النجوم مثل عبد العزيز مخيون، ولوسي، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وعبد العزيز مخيون، ورانيا محمود ياسين، وميدو عادل، وسما إبراهيم، ومحمد مهران، وآخرين والعمل من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.