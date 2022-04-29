مسلسل المشوار الحلقة 27.. محمد رمضان يكتشف غدر سيد رجب ويهرب من الشرطة

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دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل المشوار الحلقة 27.

عمرو عبد الجليل يوافق على إقامة محمد رمضان عنده

شهدت الحلقة 27 من مسلسل المشوار أحداث مثيرة وجاذبة للانتباه كان أبرزها موافقة عمرو عبد الجليل على إقامة ماهر -محمد رمضان- وزوجته ورد -دينا الشربيني- عنده بعدما اقترح عليه سعيد -محمود الليثي-.

وضع ماهر سيد رجب في ورطه مع وجيه -أحمد كمال- بعدما هرب قبل وصول الشرطة حيث أنه اكتشف غدر سيد رجب به وأنه سيسلم الآثار لوجيه وهو للشرطة.

قصة مسلسل المشوار

تعرض قناة dmc مسلسل "المشوار" بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 8 مساءً حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

وفيما يخص مواعيد مسلسل المشوار، يعرض عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية عبر شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً.

وتعاد الحلقة أيضًا الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، ويضم المسلسل في بطولته بجانب دينا الشربيني ومحمد رمضان، عدد من النجوم مثل بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد صفوت، أحمد مجدي، وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.