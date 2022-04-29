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/694861/الاوقاف-تنشر-أسماء-المتقدمين-للمقابلة-الشفويه-للحصول-على-تصريح-خطيب-مكافأة

12:30 ص - الجمعة 29 أبريل 2022

جاء ذلك عبر صفحة الوزارة ا لرسمية قائلة:” يسرنا أن ننشر أسماء من لهم حق دخول المقابلة الشفوية من المتقدمين للحصول على تصريح خطيب مكافأة من خريجي الكليات الشرعية والعربية بالأزهر من العاملين بالمعاهد الأزهرية أو القطاع الحكومي ، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا ، علمًا بأنه لن يسمح بالدخول إلا ببطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، ومدونًا بها الحالة الوظيفية ، أو إفادة من جهة العمل بطبيعة الوظيفة التي يشغلها المتقدم ، وصورة من المؤهل مع الاطلاع على الأصل ،وذلك على النحو التالي:

الاوقاف تنشر أسماء المتقدمين للمقابلة الشفويه للحصول على تصريح خطيب مكافأة

أولًا : لجان مسجد النور بالعباسية : يوم السبت الموافق 7 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. أحمد ممدوح مصطفى صالح - المنيا 2. عبد الرحمن يوسف محمد عبد الله - كفر الشيخ 3. سيد لطفي محمد عبد العليم - المنيا 4. ساهر ثابت محمد عبد السلام - سوهاج 5. علي خيري محمد علي - الإسكندرية 6. ياسين صلاح حماد علي - سوهاج 7. محمد إسماعيل عبد الرحمن - الشرقية 8. مفرح إبراهيم إبراهيم الدابي - كفر الشيخ 9. جمال السيد علي الدين السيد - الدقهلية 10. عاطف أحمد سلمان سلمان - سوهاج 11. محمد محمد حسين القصاص - المنوفية 12. خالد محمد جمعة مصطفى - الدقهلية 13. صديق عبد الفتاح العوضي رخا - الدقهلية 14. علي عبد الرازق محمد محمد مشعل - القاهرة 15. جلال عبد المرضي جلال سلام - المنوفية 16. عبد الغفار محمد محمد الفقي - المنوفية 17. السيد عبد الباسط السيد بكير - الدقهلية 18. أيمن محمد عبد الهادي إمام - الشرقية 19. سعد أحمد سعد سليم - الشرقية 20. جمال يوسف عبد العزيز غانم - كفر الشيخ 21. عمر عبد الحميد سيد أحمد قريطنة - كفر الشيخ 22. السيد باتع زكي أبو طالب - المنوفية 23. عبد السلام مبروك عبد الهادي - المنوفية 24. محمد حسن محمد مصطفى - المنيا 25. عصام السيد سليمان عبد المتعال - الإسماعيلية 26. أسامة عباس محمد عبد الحافظ - البحيرة 27. محمود عواد أحمد محمد - الجيزة 28. محمد مصطفى محمد مصبح - سوهاج 29. سمير سعيد حسين الحصري - الغربية 30. عبد الرؤوف حسن علي أبو ضياء - الغربية 31. محمد جمعة عبد الصبور نجيم - المنيا 32. محمد محمد عبد السلام حجازي - البحيرة 33. حسن السيد أحمد إبراهيم - الشرقية 34. سيد عثمان دياب عثمان - الفيوم 35. محمد سيد عبد الغني مسعود - الفيوم 36. محمد حمادة عبد النبي إمام - القليوبية 37. نبيل فؤاد عبد القادر مكاوي - كفر الشيخ 38. سعيد فتحي علي علي - المنوفية 39. سمير عبد الحليم دسوقي عبد العال - البحيرة 40. فتحي طلبه محمود عبد الجواد - بني سويف 41. حازم عارف سليم حسن – سوهاج يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. ممدوح أحمد عبد العال إسماعيل - سوهاج 2. حمادة صلاح عبد المعطي سلام - الغربية 3. شعبان سيد حسين مطاوع - الفيوم 4. سامح خالد علي محمود - القليوبية 5. محمد عبد العظيم صالح عبد الحفيظ - القليوبية 6. محمود عبد العزيز عبد العزيز منصور - الشرقية 7. أيمن السيد محمد صالح - الغربية 8. ياسر المعداوي عبد الله حماد - الغربية 9. طه محمود جمعة عبد الهادي - الفيوم 10. يوسف محمد يوسف قرطام - الإسكندرية 11. عمرو محمد عبد الخالق محمد - البحيرة 12. محمود سيد أحمد عيسى - بني سويف 13. حسني صابر عبد الواحد عويضة - الجيزة 14. علاء خلف حسن أحمد - الجيزة 15. إبراهيم العدل إبراهيم العدل - الدقهلية 16. محمود أحمد محمد بخيت - سوهاج 17. محمود خميس رمضان الشعبوني - سوهاج 18. أحمد محمد أحمد فراج - الشرقية 19. شريف محمود محمد الشاذلي - الغربية 20. أحمد قطب محمود السيد - الفيوم 21. سليمان علي سليمان محمد - الفيوم 22. محمد السيد عثمان حسن سليمان - كفر الشيخ 23. أحمد صبري أحمد بديوي أبو زيد - البحيرة 24. زكريا مهدي محمد محمد الكومي - البحيرة 25. أحمد سليمان سعيد سليمان - الجيزة 26. عليوة محمد أحمد حسن - سوهاج 27. إسماعيل زكريا العيسوي دياب - الغربية 28. حسن يوسف عبد العليم أبو علي - الغربية 29. عادل أحمد محمد زعير - الغربية 30. عبد المقصود السيد عبد المقصود شيحة - الغربية 31. عبد المولى أحمد عبد المولى أحمد - الغربية 32. أحمد محمد محمود حسن - القاهرة 33. عزمي عبد الوكيل عبد الوكيل علي القط - القاهرة 34. محمود عبد الرحمن محمد حجازي - القليوبية 35. أحمد أبو الحمد عبد الراضي جبر - قنا 36. محمد عبد العاطي عبد الحميد قنديل - كفر الشيخ 37. حسن عبد الباسط عبد النبي حسين - الجيزة 38. عبد المنعم إبراهيم عبد المجيد - الجيزة 39. محمد علي جمعة أحمد - الشرقية 40. صلاح محمد عثمان محمد - القاهرة 41. محمد صلاح طلبة علي - القليوبية يوم الاثنين الموافق 9 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. كامل إبراهيم كامل نوفل - كفر الشيخ 2. مصطفى مهران مصطفى نصار - كفر الشيخ 3. أحمد ماهر أحمد محمد - البحيرة 4. عيد قرني سعد أحمد - بني سويف 5. أحمد فارس عمر إمام - الجيزة 6. أحمد محمد محمود عمر - الجيزة 7. محمد شحته سليمان سليمان - الشرقية 8. حمزة حسن عمر عطية - الغربية 9. عبد الفتاح محمد أبو رية السعدي شكر - الغربية 10. ياسر صالح السيد فاخر - الغربية 11. رمضان عبد الرحمن إبراهيم - الفيوم 12. أحمد طايع أبو سيد أحمد - المنوفية 13. برهام عبد العزيز عمر علي - المنيا 14. محمد فتحي ربيع الحنبوشي - البحيرة 15. طه سند علي محمد - بني سويف 16. علي محمد حاج نور خليفة - الجيزة 17. السيد أحمد إسماعيل علي - الدقهلية 18. عبد الناصر محمد حسن - سوهاج 19. عبد السلام عبد المولى محمد - الشرقية 20. علي محمد علي محمود - الشرقية 21. أحمد عبد الرحمن إبراهيم الشافعي شاهين - الغربية 22. أحمد محمد شعبان داود - الغربية 23. سليمان عبد الجليل أحمد حسن حجازي - الغربية 24. قرني قطب محمد الصايم - الفيوم 25. محمد معوض محمد عطا - القليوبية 26. حسان محمود أحمد محمود - قنا 27. إبراهيم محمد صبري إسماعيل - المنوفية 28. جمال محمد سيد يوسف - أسيوط 29. مصطفى أحمد دياب أحمد عمر - أسيوط 30. أيمن محمد عبد المنعم محمد - الجيزة 31. حسن عبد الفتاح النادي محمد - الدقهلية 32. عادل العرباوي عبد العزيز محمود - الدقهلية 33. علي بطيخ سالم أحمد - سوهاج 34. نجدي مهران نجدي مهران - سوهاج 35. وليد محمد فهمي السيد حسين - سوهاج 36. محمد مجدي عبد المعطي المهدي - الشرقية 37. مصطفى عبد الرحمن محمد سالم - الشرقية 38. نبيل عبد الله عطية مصطفى - الغربية 39. أحمد حسين محمد أحمد - الفيوم 40. علي محمود أحمد محمد - القاهرة 41. علي حمزة علي محمد أبو الجدايل - كفر الشيخ يوم الثلاثاء الموافق 10 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. محمد شاهين أحمد محمد صقر - كفر الشيخ 2. علي عبد الله علي عبد العاطي - مطروح 3. علاء عصام عبد الوهاب سيد - المنيا 4. ممدوح جاد الله محمد حسين - أسيوط 5. الحسن عبد الكريم محمد محمد - الأقصر 6. حجاج صبحي محمد علي الفيل - الجيزة 7. سليمان الشحات محمد سلامة - الدقهلية 8. أحمد سعيد عبد الهادي - الشرقية 9. القطب متولي أحمد القطب - الشرقية 10. محمد سيد فرج بخيت - القاهرة 11. وليد السيد محمد عمر - القليوبية 12. رحومة ثابت كريم عبد الرازق - مطروح 13. إبراهيم عبد الوهاب كيلاني عبد الوهاب - المنيا 14. أشرف أحمد عبد الموجود عبد الهادي - المنيا 15. أحمد سليم العزب عبد الله - الإسكندرية 16. إبراهيم عبد الكريم أحمد عبد العزيز - الأقصر 17. محمد سعد السيد صقر - البحيرة 18. حمادة عبد السميع أحمد عبد العزيز - بني سويف 19. يحيى سيد محمود أحمد - بني سويف 20. أحمد جاب الله سيد جودة - الجيزة 21. أحمد عبد الهادي عبد العظيم - الشرقية 22. عرفات عبد الفتاح السيد محمد - الشرقية 23. السعيد عباس السعيد شحاتة الهمشري - الغربية 24. عبد الحليم محمود عبد الحليم عبده - القاهرة 25. عمر حسن عشماوي عشماوي - القاهرة 26. إسلام سامي عبد المقصود عبد المعطي - القليوبية 27. عمر محمد عبد الخالق أبو العلا - القليوبية 28. طلعت محمد عمر أحمد - قنا 29. محمود عبد الرازق جمعة أحمد - قنا 30. إبراهيم غازي إبراهيم غازي - كفر الشيخ 31. محمد حسن محمد العدوي - المنوفية 32. حسني مبارك فؤاد عبد القادر - المنيا 33. عبد الرحمن أبو بكر كامل أبو بكر - المنيا 34. حمادة إسماعيل علي السيد - الإسكندرية 35. علي جمال علي إبراهيم - الإسكندرية 36. علي محمد إبراهيم علي دراز - الإسكندرية 37. عوض منصور عبد الحكيم سفود - البحيرة 38. ماهر منشاوي محمد ريف الله - البحيرة 39. عصام لطفي حمادة محمد - سوهاج 40. محمد عنتر جلال عطية - شمال سيناء 41. عابد محمد محمد إبراهيم الرعويلي – القاهرة يوم الأربعاء الموافق 11 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. ياسر حسن محمد مصطفى - القاهرة 2. أحمد عبد الله عبد الرؤف شحاته - كفر الشيخ 3. محمد إبراهيم علي الشبراوي - كفر الشيخ 4. محمد عبد الله حسن عبد الله القن - كفر الشيخ 5. محمد علي محمد شحاتة - كفر الشيخ 6. رضا عبد الله محمد الحداد - المنوفية 7. علاء محمد عبود سليم - المنيا 8. أحمد بدوي عبد الباسط أحمد - بني سويف 9. علي محمد علي محمد - بني سويف 10. كامل محمد كامل رزق - بني سويف 11. أحمد يوسف عبد الجيد يوسف - الجيزة 12. محمود محمد محمد عبد المحسن - الجيزة 13. أحمد طلعت أحمد عبده - الدقهلية 14. هاني حامد عبد العزيز محمد - الدقهلية 15. إبراهيم عزت فتحي السيد - الغربية 16. سامي أحمد عبد الرحمن - الغربية 17. محمد أحمد محمود الحناوي - الغربية 18. محمد عبد العزيز محمد دومة - الغربية 19. محمود حسين عبد الباقي أبو المجد شاهين - الغربية 20. سيد ربيع عبد العزيز جاد - الفيوم 21. عبد العزيز ربيع عبد الله عبدالعزيز - الفيوم 22. محمد محمد علي علي - القليوبية 23. حمدي محمد عثمان علي عثمان - كفر الشيخ 24. خالد أبو بكر مبروك أحمد - المنوفية 25. أحمد فوزي محمد علي - المنيا 26. عبد اللطيف عبد المنعم عبد اللطيف عبد الرحمن - المنيا 27. محمد إبراهيم محمد أبو غرارة - البحيرة 28. أشرف عبد العظيم محمد محمد - بني سويف 29. أحمد سيد مدبولي محمد - الجيزة 30. سلام عبد النبي عبد المقصود - الجيزة 31. السيد أحمد محمد أحمد أبو الخير - الدقهلية 32. عبد الله محمد وهبة دسوقي - دمياط 33. محمود عصام محمود محمد - الشرقية 34. طه عبد الفضيل طه علي - القاهرة 35. محمد موسى حسين علي محمد مرزوق - القاهرة 36. أشرف عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن - القليوبية 37. علي حمدي محمد النحاس - كفر الشيخ 38. أحمد محمد محمد المزين - المنوفية 39. عزمي السيد عبد المطلب علي الرشيدي - الإسكندرية 40. أحمد سعد طه رزق - أسيوط 41. أسامة عمر محمود محمد – أسيوط يوم الخميس الموافق 12 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. محمود محمد عبد العظيم محمد - أسيوط 2. ابراهيم مبروك ابراهيم الجالي - البحيرة 3. محمود طه محمود عبد السلام - بني سويف 4. حامد جمعة عبد الفتاح محمود - الجيزة 5. عمرو محمد عبده عبد الرحمن - شمال سيناء 6. شعبان إسماعيل حسنين طرطيرة - الغربية 7. عمرو زين العابدين مصطفى أبو الوفا - الغربية 8. عبد الفتاح محمد أحمد مرسي - القليوبية 9. محمود محمد السيد عفيفي - القليوبية 10. محمود إبراهيم محروس هلال - المنوفية 11. مصطفى عبد الجواد توفيق أحمد - الأقصر 12. رأفت على محمد القومة - البحيرة 13. أحمد صلاح أحمد عباس - الجيزة 14. أحمد صبري إبراهيم الباتع - الدقهلية 15. محمد عبد العال عبد المعطي - الشرقية 16. إبراهيم عبد الحميد إبراهيم مبارك - الغربية 17. مصطفى مختار محمد محمود - القليوبية 18. محمد محمد يوسف عمران - كفر الشيخ 19. محمود شوقي عبد اللطيف - المنوفية 20. إسلام رضا حسان عبد الحميد - المنيا 21. إسماعيل إبراهيم أبو الحسن أحمد - الأقصر 22. محمود السيد أحمد محمد علي - الأقصر 23. صلاح جابر محمد غريب - البحيرة 24. عوض عبد الله محمد حسن - البحيرة 25. محمد صلاح عبد الوهاب عبد الغني - بني سويف 26. غمري سمير عبده عمري - الجيزة 27. أحمد السيد عبد العال عطية - السويس 28. صلاح الدين محمود محمد - الشرقية 29. صلاح محمد إبراهيم - الشرقية 30. أحمد هارون سالم محمد - القاهرة 31. شريف سيد عبد الرحمن محمد - القليوبية 32. عبد الله محمد أحمد أحمد العيوطي - القليوبية 33. أحمد حصب الله أحمد عمر - قنا 34. مصطفى الباز محمد عبد الغني - كفر الشيخ 35. أحمد علي محمود علي - أسيوط 36. رمضان أحمد بدوي محمدين - الأقصر 37. أحمد عبد الله أحمد حافظ - الشرقية 38. إسلام جمال محمد حسن - الغربية 39. أحمد محمد عبد العزيز الجوهري - المنوفية 40. جلال محمد الشاذلي عيسى خليفة - المنيا 41. مصطفى محمد راضي توني – المنيا يوم السبت الموافق 14 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. رمضان محمد عباس مصطفى - أسيوط 2. عرفة جلال عبد الحميد محمد - بني سويف 3. إبراهيم حسين إبراهيم سليم - الشرقية 4. محمد عبد الرحمن محمد المليجي - الغربية 5. عبد الهادي علي محمود محمد - القاهرة 6. عبد الرحمن علي متولي أحمد - الإسكندرية 7. محمد علي محمد علي حسان - الإسكندرية 8. إبراهيم عبد الراضي عبد الدايم عبد العال - أسوان 9. عبدالله محمد علي محمد - البحيرة 10. محمد رحيم عبد الله أبو حجيل - الجيزة 11. محمود محمد إبراهيم محمد - الجيزة 12. حسني أحمد محمد عبد الدايم - سوهاج 13. نبيل عبد الرؤف السيد أحمد - الشرقية 14. أحمد إسماعيل عبد الحميد إسماعيل - القاهرة 15. كمال محمد كمال أبو سعدة - كفر الشيخ 16. محمد سمير محمد عبد السميع - كفر الشيخ 17. محمد صبحي علي خليفة - كفر الشيخ 18. أحمد محمد عبد الهادي محمد - المنوفية 19. إسلام أحمد عبد النعيم محمد - أسوان 20. حسن أحمد محمد أحمد - الأقصر 21. جمال حسين فولي حسين - بني سويف 22. أسامة رضا مصطفى الطناحي - الدقهلية 23. أحمد علاء محمود إبراهيم - الشرقية 24. مصطفى محمد محمد غريب - القاهرة 25. أحمد حسام عبد الله صالح - المنوفية 26. سعيد محمد عبد الشافي مفتاح - المنيا 27. مصطفى فوزي محمد علي - المنيا 28. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز - الإسكندرية 29. أحمد رضا السيد حسن - الإسماعيلية 30. عبد المنعم حسني زغبي بهلول - أسيوط 31. رمضان عبد المنعم عبدالفتاح إبراهيم - البحيرة 32. سلامة خميس جاد الله ابراهيم - البحيرة 33. أحمد صلاح فهمي محمد - الجيزة 34. عبد الله صبحي محمد علي - الجيزة 35. وائل محمد رفعت إسماعيل شريف - دمياط 36. ناصر عبد الحافظ بهجات عبد الحافظ - سوهاج 37. أحمد محمد حسين دسوقي - الشرقية 38. محمد السيد إسماعيل علي - الشرقية 39. ياسر عرفات يوسف محمد - الشرقية 40. محمد عزام عبد العزيز محمد - القاهرة 41. محمد محمود مرزوق محمد – القليوبية يوم الأحد الموافق 15 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. عبد الحميد عبد الحي عبد الحميد الطباخ - كفر الشيخ 2. علي محمد حسن سليم ياسين - كفر الشيخ 3. محمد السيد محمد أبو عيشة - الإسكندرية 4. أحمد عبد العال بدري سليمان - أسوان 5. برسي صلاح محمود برسي - الأقصر 6. رجب صبري عبد النبي صالح - البحيرة 7. عمر محمد عبد العظيم الشرقاوي - البحيرة 8. وليد محمد إبراهيم جودة - بني سويف 9. السيد رمضان محمد متولي - الدقهلية 10. عثمان أبو الحمد عثمان أحمد - سوهاج 11. منصور محمد علي محمد - سوهاج 12. أحمد السيد عبد الرحمن عبد الخالق - الشرقية 13. رضا محمد طلخان الحسانين - الغربية 14. يوسف محمد الرفاعي الطباخ - كفر الشيخ 15. علي صادق عبد العليم عسقلاني - المنيا 16. عبد الله النوبي عبده حسن - الأقصر 17. خالد حلمي علي جمعة - بني سويف 18. أحمد فضل محمد إبراهيم - الجيزة 19. عبد الفتاح محمد عبد الفتاح محمد - الشرقية 20. محمد عبد اللطيف طلبة عطية - الشرقية 21. إسماعيل عثمان محمد كامل - الغربية 22. محمد أحمد عبد المنصف محفوظ - الغربية 23. سعد عبد الوهاب حسن ليلة - الإسكندرية 24. محمد حسن عبد الرحيم سلطان - أسيوط 25. محمد يوسف أحمد عمران - الأقصر 26. علي حسن سليمان محمد - الشرقية 27. حجاج سليم محمد أحمد - قنا 28. محمود مصيلحي محمد إسماعيل - المنوفية 29. أحمد جمعة عبد الرازق محمد - الإسماعيلية 30. جمعة عبد العزيز عبد الله علي - أسوان 31. إسلام محمد حسين علي - أسيوط 32. تهامي محمد محمود حسانين - أسيوط 33. شعبان عبد المولي حسين حبيب - البحيرة 34. محمود محمد عبد الفضيل محمد - بني سويف 35. أحمد محمد محمد قناوي - بورسعيد 36. عبد العاطي رضوان عبد النبي - الجيزة 37. محمد عبد العزيز جلال علي - سوهاج 38. عبد الرحمن سمير عبد الرحمن - الشرقية 39. نشأت عبد الحميد السيد عبد العزيز - الشرقية 40. محمد إسماعيل رزق علي الأسعاد - الغربية 41. رمضان محمود محمد محمد – الفيوم يوم الاثنين الموافق 16 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. صبري عبد الهادي عبد الراضي سليمان - قنا 2. محمد محمود محمد رضوان - الإسماعيلية 3. عمرو عبد العظيم أحمد علي - أسيوط 4. حسن عبد المنعم سيد أحمد علي - بني سويف 5. شعبان سيد حسنين عبد العاطي - بني سويف 6. إبراهيم السيد إبراهيم السيد - الشرقية 7. محمد محمد سيد أحمد محمد - الغربية 8. هاني محمد بسيوني مرسي العشماوي - الغربية 9. عبد الغني إبراهيم حامد مسلم - المنوفية 10. عثمان مدكور محمد حجاج - المنيا 11. البدري حسين أحمد حسن - أسوان 12. جابر سعيد أحمد سليمان - أسوان 13. مصطفى عبدالعزيز أحمد حميد - أسوان 14. مصطفى محمد عبد الكريم عبد الرحيم - أسيوط 15. سعد أحمد محمود سعد - الأقصر 16. أحمد رشاد زين العابدين محمد - البحيرة 17. سعيد رجب سعد الدفراوي - البحيرة 18. حسن علي عثمان عمر - بني سويف 19. مجدي عبد الصمد محمد الطيب - سوهاج 20. هشام قطب محمود الجنداوي - الغربية 21. السيد مصطفى محمد النعماني - القاهرة 22. محمد أحمد علي محمود - قنا 23. محمد عمران أبو الوفا عمر - قنا 24. محمد الزناتي مرسي المرشدي - كفر الشيخ 25. فاروق علي علي علي حمودة - الدقهلية 26. عبد الله سليمان عبد الله إمام - الغربية 27. صالح محمد علي يسن - أسوان 28. أحمد عبد اللاه علام سليم - أسيوط 29. أحمد الدسوقي يونس سلاَّم - الأقصر 30. محمد ناجي شوشان قاسم - البحيرة 31. أحمد حلبي بدوي حلمي - الشرقية 32. عبد الجواد أنور عبد الحكيم عبد المحسن - المنيا 33. محمود محمد قطب شتا - الإسكندرية 34. ممدوح محمد دسوقي طه - القليوبية 35. عبد الحميد بريك سعد عبد الرحمن - مطروح 36. خالد محمد زكي محمد - المنيا 37. مصطفى علي علي أبو شوشة - شمال سيناء 38. هارون سالم محمد سالم - القاهرة ثانيًا : لجنة ديوان عام الوزارة : يوم السبت الموافق 7 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. خالد محمد فرج ناصف - الدقهلية 2. أحمد سمير فؤاد عطا - الغربية 3. هشام جمال شعبان نصر - القاهرة 4. د / عبد الله محمد شلبي عبد الخالق - القاهرة 5. علاء سعد محمود محمد - كفر الشيخ 6. أحمد الهادي أبو العطا محمد - الجيزة 7. رامي مسعد محمود السيد - الغربية 8. حسن عبد العليم محمد محمود - قنا 9. أيمن محمود سيد أحمد محمد - الشرقية 10. أحمد غانم أحمد علي - كفر الشيخ 11. عبد الناصر سعد محمد رمضان - البحيرة يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 2022م م - الاســــــــــم - المديـــرية 1. كمال محروس سالم هلال - المنوفية 2. عبد اللطيف بدر شحاتة عبد النبي - المنيا 3. عبد الرؤوف سعد الشافعي عمار - الدقهلية 4. مسعد عبد العظيم مأمون عبد الرازق - القليوبية 5. محمد إبراهيم عبد العزيز سيد أحمد - كفر الشيخ 6. مجدي عبد الهادي مهني عزوز - المنيا 7. عاصم أحمد غازي مشعل - الدقهلية 8. محمود عيد سليمان محمد - الفيوم 9. محمد جودة عبد الناصر كريم - أسيوط 10. محمد سعد عبد العزيز عطيه - البحيرة 11. محمد ماهر عبد الحفيظ أبو العلا - بني سويف