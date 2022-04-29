/694857/تحت-شعار-لمة-العيلة مؤسسة-حياة-كريمة-تنظم-حفل-إفطار-خيري-في-تسع-محافظات

قامت مؤسسة حياة كريمة اليوم بتنظيم حفل إفطار خيري تحت شعار " لمة العيلة " في تسع محافظات مختلفة من محافظات الجمهورية وهم (الفيوم ، المنيا ، الجيزه ، الدقهليه ، كفر الشيخ ، قنا ، اسوان ، المنوفيه ، الشرقية).

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حيث استطاعت فرق الرصد الميداني علي مدار الأيام الماضية بتجهيز كافة الاستعدادات علي الأرض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من ٢٥٠٠ فرد من الأهالي الأكثر استحقاقًا.

تحت شعار "لمة العيلة".. مؤسسة حياة كريمة تنظم حفل إفطار خيري في تسع محافظات

ويأتي ذلك في إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير كافة سبل الحياة الكريمة وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.

تجدر الاشارة الى ان عهود وافي، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، اشارت الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثني في كلمته علي أمرين أساسيين وهما حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكذلك تعزيز دعمه للمجتمع المدني وتطوير كافة التشريعات الخاصة به وإزالة كافة المعوقات التي تواجه المجتمع المدني.

نائب رئيس «حياة كريمة»: الرئيس السيسي يدعم المجتمع المدني ويزيل كافة المعوقات التي تواجهه

جاء ذلك علي هامش حفل إفطار الأسرة المصرية، والذي حضره الرئيس السيسي، بمشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار رجال الدولة ومختلف أطياف الشعب المصري، فضلًا عن لفيف من الشخصيات العامة والمواطنين ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.