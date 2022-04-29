مجلس هيئة الرعاية الصحية يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الفطر المبارك (صور)

جدة - نرمين السيد - كما وجه مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، خالص التهنئة للشعب المصرى العظيم، وجميع العاملين بالهيئة وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة بمحافظات التأمين الصحى الشامل، متمنيين أن يعيده الله عليهم وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليُمن والبركات.

جاء ذلك فى مستهل الاجتماع الدورى الشهرى لمجلس إدارة الهيئة رقم 50، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك لمناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بمقترحات تطوير العمل ورسم السياسات ووضع الخطط المستقبلية لضمان استمرارية عمليات ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل والمتعاملين بجودة عالمية، وكذلك دعم الاحترافية فى إدارة وقيادة الرعاية الصحية.

وناقش الاجتماع، مشروع التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحى الشامل رقم 2 لسنة 2018، وفقًا لرؤية ومنهجية التأمين الصحى الشامل، وتحقيق الهدف منه بضمان علاج كل المصريين تحت مظلة تأمينية واحدة بجودة وكرامة ودون تمييز، وامتداده لتغطية كل محافظات الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أهمية التعديلات التشريعية لقانون التأمين الصحى الشامل، لتتماشى مع القيم المالية لتحديث الدراسة الإكتوارية للمشروع، وتغيرات الطبيعة الديموجرافية للدولة، والتغيرات الاقتصادية العالمية، والتخطيط الصحى وفقًا لمعايير أكثر مرونة ومحدثة عالميًا.

وأكد أن مشروع التأمين الصحى الشامل أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، وتحقيق حلم المصريين فى التغطية الصحية الشاملة، مؤكدًا دعم الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لإنجاز المشروع ليشمل كل شبر فى أرض مصر وتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين بحلول عام 2030.

ولفت مجلس إدارة الهيئة، أن التعديلات التشريعية ستكون فى صالح الخدمة والرعاية الصحية بمصر، وفى صالح المنتفعين بخدمات التأمين الصحى الشامل الجديد، مشيرًا أنها ولا بد أن تكون مبنية على الدروس المستفادة من التطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى محافظات المرحلة الأولى منه.

وأوضح الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن التعديلات التشريعية تعزز التوازن الإكتوارى للنظام، ويحافظ على الاستدامة المالية لمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور حسين خيرى، نقيب عام الأطباء وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية التعديلات التشريعية، وإتاحة دراسة تقديم حزمة من المزايا للأطقم الطبية لاستبقائهم للعمل داخل مصر.

وتابعت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض والمشرف العام على التمريض بمستشفيات الهيئة وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية التعديلات التشريعية لتعزيز عمليات التدريب والتعليم الطبى المستمر، مما يضمن استمرارية الارتقاء ورفع كفاءة الخدمة، لافتة إلى تعزيز الإنفاق على التدريب والتعليم الطبى المهنى المستمر من الموارد الذاتية للهيئة.

وأضاف الدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن أهمية التعديلات التشريعية للعمل بمفهوم المستشفيات الخضراء الصديقة للبيئة، والاعتماد على الطاقة النظيفة والمتجددة، والتدوير الأمثل للنفايات الطبية، وتقليل هادر من المستلزمات والأدوية، لافتًا إلى أنه سيتم تقديم مستشفى شرم الشيخ الدولى كنموذج لأول مستشفى خضراء فى مصر، توافقًا مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر التغيرات المناخية للأمم المتحدة COP27 بشرم الشيخ نوفمبر القادم.

وأشار الدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة، إلى الخطوات الاستباقية التى اتخذتها هيئة الرعاية الصحية فى إنشاء الشركات القابضة، لافتًا إلى أن التعديلات التشريعية ستعزز من الاستثمار فى القطاع الصحى، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى جذب الاستثمارات داخل القطاع الصحى.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية جودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ومطابقتها للمعايير العالمية، مشيرًا أنه لا بد أن نؤسس للتعديلات التشريعية بما يعزز جودة تلك الخدمات.

وأشار الدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى وعضو مجلس إدارة الهيئة، أن المادة 18 من الدستور المصرى تنص على حق المواطن فى الرعاية الصحية المتكاملة، ولا بد من تجديد الاستراتيجية وتنفيذ التعديلات التشريعية بما يتماشى مع ما ورد بهذه المادة فى الدستور، وأهدافها فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وتابعت الدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة وعضو مجلس إدارة الهيئة، أهمية التعديلات التشريعية لمنظومة الصيدلة وتداول الأدوية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، لافتة أنه لا بد أن تحكمها معايير محوكمة لضبط الاستهلاك الخاص بالأدوية والاستعمال الرشيد لها، بما يعنى أن يأخذ المريض ما يناسبه من دواء لعلاج حالته الصحية والوقائية، وذلك لفترة زمنية مناسبة وبأدنى تكلفة ممكنة لهم ولمجتمعهم، والذى له أثر ومردود كبير فى ترقية الخدمات الطبية، وتخفيض عدد المرضى والوفيات وتكلفة العلاج.

وأشار الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى أهمية التعديلات التشريعية بما يضمن تسعير الخدمات الطبية تسعير عادل، مبنى على دراسة فعلية لحساب تكاليف الخدمات الطبية وأسس علمية صحيحة ومرنة، تخضع للتحديث المستمر لتكون مرجعًا للتسعير فى سوق الخدمات الطبية بمصر.

وخاصة، بما يشمله التأمين الصحى الشامل من توفير خدمات "طب الأسرة، الأطباء المتخصصين، الرعاية الطبية المنزلية، العلاج والإقامة بالمستشفى وإجراء العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخرى، الفحص بالتصوير الطبى والفحوصات المعملية وغيرها من الفحوصات الطبية، الخدمات التأهيلية والعلاج الطبيعى والأجهزة التعويضية، تحرير الوصفات الطبية وصرف الأدوية والمستلزمات اللازمة للعلاج، الكشف الطبى المبدئى والدورى للمنتفعين، العلاج بالخارج لمن لم يتوفر علاجه من خلال الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية".

عُقِد الاجتماع، اليوم، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، والذى يضم الدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية ونائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، والدكتور حسين خيرى، نقيب عام الأطباء، والدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور سامى سعد، نقيب عام العلاج الطبيعى، والدكتور إيهاب هيكل، نقيب عام أطباء الأسنان، والدكتور إبراهيم فخر، عضو المجتمع المدنى من الخبراء فى مجال الرعاية الصحية، والدكتور فريد محرم، خبير محاسبة تكاليف الصحة والمستشار الاقتصادى لهيئة الرعاية الصحية، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، أستاذ متفرغ بهيئة الدواء المصرية وعضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، إضافة إلى الدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بالمقر الرئيسى للهيئة فى مدينة نصر.