حياة كريمة تنظم حفل إفطار خيرى فى 9 محافظات (صور)

جدة - نرمين السيد - شمل الحفل محافظات "الفيوم، المنيا، الجيزة الدقهلية، كفر الشيخ، قنا، أسوان، المنوفية، الشرقية".

واستطاعت فرق الرصد الميدانى على مدار الأيام الماضية بتجهيز جميع الاستعدادات على الأرض بمختلف المحافظات لإفطار ما يقرب من 2500 فرد من الأهالى الأكثر استحقاقًا.



يأتى ذلك فى إطار إيمان مؤسسة "حياة كريمة" بالدور المجتمعى تجاه الفئات الأولى بالرعاية، بهدف توفير كل سبل الحياة الكريمة، وإدخال السرور على المواطنين خلال شهر رمضان المعظم.